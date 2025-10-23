Quảng cáo sản phẩm An Phế Đan là thuốc dù chưa được cấp phép lưu hành 23/10/2025 17:38

(PLO)- Sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam nhưng vẫn quảng cáo thuốc điều trị bệnh là hành vi vi phạm quy định tại Luật Quảng cáo.

Chiều 23-10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, đã chia sẻ thông tin liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm An Phế Đan là thuốc.

ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nam, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (tra cứu vào lúc 11 giờ ngày 22-10, tại cổng tra cứu giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế).

Quảng cáo sản phẩm với nội dung liên quan thuốc điều trị bệnh khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu là vi phạm pháp luật. Ảnh: INTERNET

Theo ông Nam, việc quảng cáo sản phẩm với nội dung liên quan thuốc điều trị bệnh khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nội dung quảng cáo là hành vi vi phạm quy định tại Luật Quảng cáo 2012.

“Căn cứ theo Luật Dược 2016 và các quy định khác liên quan, thuốc chỉ được phép lưu hành khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký hoặc có giấy phép nhập khẩu” – ông Nam nói.

