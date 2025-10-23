21 năm được nuôi như con gái, đến bệnh viện được xác định có giới tính nam 23/10/2025 12:51

(PLO)- Không hành kinh khi đến tuổi dậy thì, cô gái 21 tuổi đến bệnh viện khám, được xác định bị rối loạn phát triển giới tính, cần phẫu thuật, định hình lại cơ thể.

Ngày 23-10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, cho biết vừa điều trị một bệnh nhân bị rối loạn phát triển giới tính.

Cụ thể, người bệnh 21 tuổi, giới tính khai sinh là nữ, đến khám vì không có kinh nguyệt và cơ quan sinh dục ngoài khác lạ.

Được biết, từ nhỏ bệnh nhân được nuôi dưỡng như con gái. Đến tuổi dậy thì phát triển tuyến vú và lông mu bình thường nhưng không có hành kinh.

Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dương vật nhỏ, lỗ tiểu mở thấp ở tầng sinh môn và không sờ thấy tinh hoàn trong bìu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46, XY giới tính di truyền là nam, nồng độ testosterone trong giới hạn sinh lý nam giới. Kết quả chụp cộng hưởng từ xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.

Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn phát triển giới tính thể 46, XY - một dạng bất thường di truyền hiếm gặp (0,01-0,02%) khi kiểu gen, hormone và hình thể không đồng nhất.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, cho biết giới tính của một người không chỉ được quyết định bởi hình thể mà là sự kết hợp giữa nhiễm sắc thể, nội tiết tố và cơ quan sinh dục.

Ở người bình thường, gen SRY trên nhiễm sắc thể Y đóng vai trò “công tắc” kích hoạt quá trình phát triển tinh hoàn. Khi tinh hoàn hình thành, testosterone giúp phát triển cơ quan sinh dục nam, còn hormone AMH ức chế sự phát triển tử cung và vòi trứng.

Khi một trong các khâu này bị rối loạn, chẳng hạn như tinh hoàn không phát triển đầy đủ, thiếu testosterone hoặc cơ thể không đáp ứng với hormone nam, hình thể có thể lệch so với giới tính gen.

Bệnh nhân được phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên xuống bìu và sinh thiết mô tinh hoàn để đánh giá khả năng sinh tinh. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy mô tinh hoàn tăng sinh xơ, ống sinh tinh teo nhỏ, không có tế bào dòng tinh, tương ứng điểm Johnson 5/10, tức quá trình sinh tinh bị ngừng hoàn toàn.

Trường hợp này, nồng độ testosterone vẫn bình thường nhưng mô tinh hoàn đã xơ hóa, ống sinh tinh teo nhỏ, khiến người bệnh không có khả năng sinh tinh.

Theo bác sĩ Phúc, dù phẫu thuật không thể phục hồi chức năng sinh sản, nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa y học quan trọng như giảm nguy cơ ung thư hóa tinh hoàn ẩn, vốn cao hơn nhiều lần so với tinh hoàn bình thường. Định hình hình thể nam giới rõ ràng hơn, giúp người bệnh củng cố bản dạng giới, tạo thuận lợi cho theo dõi nội tiết và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Sau mổ, bệnh nhân được tư vấn xác định giới tính nam, phù hợp với bộ gen và hormone hiện có. Việc hỗ trợ tâm lý được thực hiện song song để người bệnh hiểu rõ bản thân, ổn định tinh thần và hòa nhập xã hội. Nếu có nhu cầu sinh con, thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng hiến là lựa chọn khả thi.

Cũng theo bác sĩ Phúc, bệnh nhân này còn một cuộc phẫu thuật nữa là tạo hình niệu đạo cho dị dạng lỗ tiểu thấp. Tạo hình lại ống niệu đạo để đưa lỗ tiểu ra đúng vị trí ở đỉnh quy đầu nhằm khôi phục chức năng tiểu tiện tự nhiên, giúp bệnh nhân đi tiểu theo dòng thẳng từ đầu dương vật, đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng sinh lý, giúp bệnh nhân có thể quan hệ tình dục bình thường sau khi phục hồi hoàn toàn.