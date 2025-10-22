Cứu sống bé sinh non nặng 1kg, miễn 31 triệu đồng cho người mẹ khốn khó 22/10/2025 11:01

Ngày 22-10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết đã cứu sống một bé trai sinh non ở tuần thai 27, chỉ nặng 1kg, là con của sản phụ TTĐ, ngụ xã Tân Sơn.

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng tím tái, thở rên, được chẩn đoán suy hô hấp độ III, suy tuần hoàn, nhiễm khuẩn sơ sinh và rối loạn đông máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ khẩn trương hồi sức và cho bé thở máy chỉ số cao, bơm Surfactant, đặt đường truyền trung tâm, catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.

Nhờ điều trị tích cực và theo dõi sát, đến ngày 8-9 (27 ngày tuổi), tình trạng bé cải thiện rõ rệt, được chuyển sang thở máy chỉ số thấp, ngừng nuôi dưỡng tĩnh mạch và kháng sinh, ăn hoàn toàn qua đường tiêu hóa, tăng cân, phản xạ sơ sinh tốt.

Sau 58 ngày điều trị, bé nặng 1,8 kg, có thể tự thở, bú tốt và được xuất viện.

Bệnh nhi được các y bác sĩ thăm khám trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Đức Hậu, Trưởng khoa Sơ sinh, cho biết trẻ sinh non rất dễ đối mặt hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, xuất huyết não và phổi, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn…

"Mỗi chỉ số sinh tồn cải thiện là một niềm vui. Trường hợp này là kết quả của nỗ lực chuyên môn và tình yêu thương của đội ngũ y bác sĩ,” bác sĩ Hậu chia sẻ.

Phía sau ca bệnh là hoàn cảnh nhiều xót xa: Mẹ bé mới 26 tuổi, sống cùng bố mẹ già yếu, điều kiện kinh tế khó khăn. Mẹ bé cũng hạn chế về năng lực nhận thức, thu nhập không ổn định nên không có khả năng nuôi con. Trong suốt quá trình điều trị, người thân và nhân viên y tế đã thay phiên chăm sóc bé.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, ban lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã miễn hơn 31 triệu đồng chi phí điều trị cho bé.

Cạnh đó, quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn của bệnh viện và tập thể khoa Sơ sinh còn góp bỉm, sữa, chi phí sinh hoạt, đi lại trong quá trình điều trị - những nghĩa cử không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn tài chính, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.