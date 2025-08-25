Phó Chủ tịch Quốc hội lo ngại về hạ tầng kết nối sân bay Long Thành 25/08/2025 14:01

(PLO)- Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành đang đối mặt với áp lực lớn về tiến độ và tính đồng bộ, đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp liên kết vùng kịp thời, hiệu quả.

Ngày 25-8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở ngành liên quan kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn TP.

Các dự án gồm: đường Vành đai 3, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và Đề án Chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo về dự án Vành đai 3.

Vành đai 3 TP.HCM đang triển khai tốt

Tại công trường dự án Vành đai 3, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), cho biết dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Đến hết tháng 7, tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao khoảng 611/611 ha (đạt 100%). Công tác tái định cư đã hoàn thành. Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án thành phần đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông báo cáo tiến độ dự án.

"Đến nay, các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần đang tăng tốc triển khai thực hiện, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Dự án đã đạt 52% khối lượng thi công.

Dự kiến ngày 31-12-2025, phấn đấu thông xe tuyến chính cao tốc khoảng 24,1 km (bao gồm 14,7 km cầu cạn, 6,4 km toàn tuyến, 3 km cầu vượt, nút giao). Cạnh đó, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc khoảng 41,4 km. Đến 30-6-2026, dự kiến thông xe toàn tuyến dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (tổng cộng 76,3 km, bao gồm toàn bộ các đường song hành)" - ông Phúc báo cáo.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa.

Công trường dự án vành đai 3.

Sau khi lắng nghe báo cáo, ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có những nhận định thẳng thắn, sâu sắc về tiến độ dự án Vành đai 3 cũng như bài toán hạ tầng kết nối khu vực phía Nam.

Ông chia sẻ rằng, trong quá trình khảo sát thực địa, tại khu vực Tân Vạn, nơi từng là điểm nóng về ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ông ghi nhận những chuyển biến rất tích cực. Những phương án xử lý tình trạng kẹt xe tại đây đã được triển khai và mang lại kết quả rõ rệt. Nhìn tổng thể, phần tuyến Vành đai 3 đi qua địa phận TP.HCM đang được triển khai tốt.

Kết nối sân bay Long Thành: Không thể để đường đi lạc nhịp với bầu trời

Tuy nhiên, ông Vũ Hồng Thanh cũng bày tỏ mối quan ngại khi đề cập đến bài toán kết nối giữa TP.HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia dự kiến sẽ đưa vào vận hành từ tháng 6-2026. Trong chuyến đi kiểm tra tại sân bay Long Thành vừa qua, ông đặt ra câu hỏi lớn: "Làm sao để đảm bảo hạ tầng kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành được hoàn thiện đồng bộ, kịp tiến độ" ?.

Ông nhấn mạnh rằng, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dù rất quan trọng trong việc kết nối liên vùng, đến nay vẫn chưa hoàn thành và chỉ dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 9-2026, nghĩa là không kịp với tiến độ sân bay Long Thành.

Ông Vũ Hồng Thanh (thứ 3 từ trái qua) lắng nghe các báo cáo.

Ông cũng dẫn chứng thêm, trong ngày khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mặc dù đã có xe dẫn đường hỗ trợ, nhưng tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra, điều đó cho thấy áp lực hạ tầng là rất lớn. Điều này đặt ra nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ nhanh chóng, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, để đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ, hiệu quả với sân bay Long Thành, hệ thống hạ tầng giao thông đang được TP.HCM cùng các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tích cực triển khai theo hướng đa dạng hóa loại hình và mở rộng năng lực tiếp cận từ nhiều hướng.

Trước hết, về trục đường bộ chủ lực, tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vốn đã và đang chịu áp lực lưu thông rất lớn, hiện đang được nâng cấp mở rộng mạnh mẽ. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 10 đến 12 làn xe, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.

Ông Vũ Hồng Thanh tặng quà cho công nhân dự án.

Song song đó, ông Cường thông tin thêm, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dài khoảng 51 km, cũng đang được các địa phương gấp rút triển khai. Đoạn qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cơ bản đã hoàn tất và đang chờ thông xe. Trong khi đó, đoạn thuộc địa phận Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành một phần cuối năm nay. Tuyến này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới, thuận tiện hơn vào sân bay Long Thành.

Tiếp theo là tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, theo tiến độ mới nhất, toàn tuyến dự kiến thông xe vào tháng 6-2026. Riêng cầu Bình Khánh sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay, còn cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đảm bảo mốc hoàn thành, từ đó tạo thêm một “lối vào” chiến lược cho sân bay Long Thành từ hướng Nam.

Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM và Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường năng lực kết nối vùng. Nổi bật trong đó là dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái,...Về lâu dài, TP.HCM cũng đang nghiên cứu và xúc tiến phát triển tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đoàn công tác đi thực địa Metro số 1.

Tại buổi thực địa Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội tặng quà động viên các công nhân, đồng thời hy vọng các đơn vị nỗ lực thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ để phục vụ người dân.

Sau đó, Đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra các dự án Metro số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm...