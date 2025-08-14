Đề xuất giao TP.HCM làm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, sớm kết nối 2 sân bay 14/08/2025 14:36

(PLO)- Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được Bộ Xây dựng đề xuất giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản nhằm sớm triển khai kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối với Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt từ CHKQT Tân Sơn Nhất đến CHKQT Long Thành được tổ chức thông qua việc kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành với 2 tuyến.

Cụ thể là tuyến đường sắt đô thị số 6 kết nối hạ tầng tại khu vực thuộc ga Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 2 tại khu vực ga Thủ Thiêm để về sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nay, các tuyến đường sắt đô thị (số 2, 6), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được xác định trong quy hoạch của TP.HCM và quy hoạch mạng lưới đường sắt. Vì vậy, để bảo đảm khai thác thuận lợi giữa CHKQT Tân Sơn Nhất và CHKQT Long Thành, các dự án cần đầu tư đồng bộ về thời gian, công nghệ, tổ chức khai thác.

Vị trí quy hoạch ga đầu mối Thủ Thiêm. Ảnh: Nguyễn Tiến

Việc sớm triển khai kết nối đường sắt từ CHKQT Tân Sơn Nhất với CHKQT Long Thành là rất cần thiết. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng, vận hành và khai thác tối đa các quỹ đất xung quanh khu vực dự án; tăng tính chủ động của địa phương trong việc triển khai dự án.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42km, thiết kế đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tuyến gồm 20 ga, vận chuyển hành khách nội ngoại ô từ TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỉ USD.

Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định.

Trong trường hợp được giao làm cơ quan chủ quản, UBND TP.HCM tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu hiện có của dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải sẽ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt và phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM trong quá trình triển khai dự án.

Về nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết khi được chuyển về địa phương thực hiện, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt được xem xét trên cơ sở kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD khu vực dự án. Từ đó có thêm các giải pháp huy động nguồn vốn (ngân sách địa phương, vốn tư nhân…), thu hút được nhà đầu tư quan tâm tham gia để so sánh, lựa chọn hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư phù hợp hơn.