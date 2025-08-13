Chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cấp bách làm phương án kết nối 13/08/2025 12:43

(PLO)- Việc chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành đòi hỏi hạ tầng kết nối phải được thiết lập tiến độ cùng một điểm hẹn.

Mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu thời điểm khánh thành sân bay Long Thành là ngày 19-12. Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sang sân bay Long Thành (LTIA). Tuy nhiên, hạ tầng kết nối giữa TSN và LTIA vẫn chưa hoàn thiện, các tuyến hiện có khó đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến.

Hạ tầng không có điểm hẹn chung về thời gian hoàn thành

Theo chuyên gia đô thị Trương Nam Thuận (Hội KTS Việt Nam), hạ tầng kết nối giữa TSN và LTIA hiện vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng Quốc lộ 51, Quốc lộ 1. Đây đều là những tuyến vốn quá tải giờ cao điểm, nay sẽ phải gánh thêm lượng lớn hành khách và dịch vụ hậu cần hàng không.

Các dự án kết nối trực tiếp như Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành hay mở rộng metro số 1 đến Long Thành đều chậm tiến độ, khó hoàn thành đồng bộ với thời điểm sân bay khai thác. Trong khi đó, dự án mở rộng đoạn đầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ khởi công ngày 19-8, còn toàn tuyến Long Thành – Dầu Giây dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2026.

Một điểm nhấn khác là dự án cầu – đường Phú Mỹ 2, thiết kế hai tầng trên cao, kết nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ) tới đường 25C, dẫn thẳng vào sân bay Long Thành. Công trình dự kiến thông qua chủ trương đầu tư quý IV năm nay và khởi công năm 2027.

Ngoài ra, các tuyến cao tốc mới như Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Phan Thiết, Bến Lức - Long Thành cũng được kỳ vọng trở thành trục giao thông xương sống. Trong năm nay, hai tuyến đường T1, T2 nối LTIA với Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến sẽ hoàn thành.

Hai tuyến đường T1, T2 nối vào sân bay Long Thành. Ảnh: Tô Chí Hùng

Về lâu dài, kết nối hai sân bay sẽ có thêm ba tuyến đường sắt được quy hoạch: Metro số 2, metro số 6 (TP.HCM) và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

KTS Trương Nam Thuận nhận định: TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương lân cận hiện triển khai hạ tầng giao thông theo từng dự án riêng lẻ, thiếu đồng bộ về tiến độ và quy mô, không có điểm hẹn chung về thời gian hoàn thành. Hệ quả là mạng lưới kết nối hình thành chắp vá, tuyến này xong thì tuyến khác còn dang dở, làm giảm đáng kể hiệu quả khai thác.

Long Thành dù được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới nhưng nếu không tháo gỡ các nút thắt hạ tầng, nguy cơ trở thành một công trình hiện đại nhưng bị cô lập giữa mạng lưới giao thông yếu kém hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cũng cho rằng Đồng Nai, Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ từ lâu đã là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và cảng biển của phía Nam. Thế nhưng, việc kết nối các địa phương này với TP.HCM vẫn chủ yếu dựa vào vài trục đường chính đã quá tải nhiều năm nay. Chỉ cần một sự cố hoặc có đoạn thi công là ùn tắc kéo dài, khiến dòng xe tê liệt.

"Mỗi giờ xe hàng nằm kẹt giữa dòng phương tiện dài hàng cây số là mỗi giờ doanh nghiệp đang đốt tiền, hàng hóa chậm trễ, chi phí logistics tăng, lợi nhuận sụt giảm và sức cạnh tranh bị bào mòn"- ông Quản chia sẻ.

Đừng để sân bay Long Thành trở thành nút thắt mới

Để chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế về LTIA, ông Quản cảnh báo: Nếu các dự án hạ tầng kết nối không kịp hoàn thành đồng bộ, tình trạng kẹt xe sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Khi đó, thay vì tạo cú hích phát triển, sân bay có thể vô tình trở thành nút thắt mới tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong bối cảnh này không thể chờ đợi metro vì dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian thực hiện kéo dài. Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến cao tốc, vành đai và hạ tầng trực tiếp kết nối với LTIA. Việc kiểm soát chặt tiến độ và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh là điều kiện tiên quyết để tránh lặp lại kịch bản ùn tắc quen thuộc suốt nhiều năm qua. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM

Để chuyển chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành cần phương án kết nối cấp bách. Ảnh: ACV.

Việc chuyển chuyến bay quốc tế sẽ tạo áp lực lớn nếu hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện. TS Nguyễn Minh Khôi, chuyên gia giao thông cho biết, giải pháp cần triển khai song song gồm mở rộng và nâng cấp đường bộ, sớm đưa vào vận hành các tuyến giao thông công cộng tốc độ cao, đồng thời tính đến phương án trung chuyển linh hoạt để giảm tải cho các trục đường chính. Chỉ khi mạng lưới kết nối thông suốt, LTIA mới phát huy tối đa vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế

“Chúng ta phải tính bài toán hạ tầng không chỉ phục vụ riêng cho LTIA mà còn phải gắn với chiến lược liên kết vùng, kết nối chuỗi đô thị và khu công nghiệp, đảm bảo sân bay mới thực sự trở thành trung tâm hàng không quốc tế của khu vực.

Mục tiêu phải thiết lập điểm hẹn tiến độ giữa TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương liên quan hoàn thành cùng thời điểm sân bay khai thác. Phát triển các tuyến logistics chuyên dụng tách biệt với luồng phương tiện chở khách, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa” - chuyên gia này chia sẻ.