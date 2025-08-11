Chuyển mảng bay quốc tế sang sân bay Long Thành: Hành khách có hưởng lợi? 11/08/2025 19:39

(PLO)- Việc chuyển các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành phải bảo đảm hạ tầng giao thông kết nối nhanh, thuận tiện để tránh gây bất tiện cho hành khách và áp lực cho các hãng hàng không.

Đề xuất phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành là một định hướng dài hạn đúng đắn, phù hợp với quy hoạch hàng không quốc gia nhưng cần lộ trình hợp lý và kết nối hạ tầng giao thông.

Cần tránh tình trạng nhà ga xong nhưng đường vào chưa kịp

Chị Trần Thị Mai (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết, nhiều năm qua chị đã quen bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất. Việc chuyển sang Long Thành sẽ làm thay đổi thói quen di chuyển, đặc biệt với những người thường xuyên đi công tác ngắn ngày.

“Nếu chuyến bay khởi hành vào sáng sớm, chúng tôi sẽ phải rời nhà từ nửa đêm, vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa tăng chi phí đi lại. Cần có giải pháp hỗ trợ như dịch vụ check-in từ xa hoặc trung chuyển hành lý” - chị Mai đề xuất.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ, tết. Ảnh: TT.

Ở góc nhìn khác, ông Lê Minh Quân, một doanh nhân cho rằng khoảng cách không hẳn là trở ngại nếu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

“Tại các thành phố lớn như Seoul, Tokyo, Bangkok, sân bay quốc tế thường nằm xa trung tâm nhưng họ có hệ thống tàu điện hoặc tàu cao tốc chạy xuyên đêm. Nếu Long Thành làm được như vậy, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thiện hạ tầng trước khi chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay, tránh tình trạng nhà ga xong nhưng đường vào chưa kịp" - ông Quân nói.

Với chị Nguyễn Thị Minh Thu (tỉnh An Giang), nếu khởi hành từ sân bay Long Thành thì việc di chuyển sẽ khá phức tạp. Trước đây, từ nhà đến sân bay Tân Sơn Nhất mất khoảng 5-6 tiếng, nay sẽ phải thêm một chặng nữa để đến Long Thành.

“Muốn bay quốc tế chắc phải đến trước một ngày, thuê khách sạn để kịp làm thủ tục. Với khách nước ngoài, họ cũng sẽ phải di chuyển một quãng dài mới vào được TP.HCM và ngược lại" - chị Thu chia sẻ.

Phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành giúp tăng hiệu quả vận hành hệ thống. Ảnh: ACV.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Phạm Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt – cho biết nhiều tour có khách từ Huế, Đà Lạt, Cần Thơ… bay đến TP.HCM để nối chuyến quốc tế đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Nếu thời gian di chuyển giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành kéo dài, khách sẽ ngại chọn nối chuyến.

“Cần xem xét kỹ yếu tố kết nối giao thông giữa TP.HCM và Long Thành trước khi áp dụng đồng loạt nhằm giảm bất tiện cho khách quốc tế chặng ngắn và bảo đảm tính khả thi khi vận hành” - ông Vũ nhấn mạnh.

Lộ trình chuyển đổi nên linh hoạt

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Bách khoa TPHCM nhận định: “Chỉ nên chuyển các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành khi Tân Sơn Nhất thực sự quá tải và không còn khả năng đáp ứng nhu cầu. Lộ trình chuyển đổi nên linh hoạt, tránh xáo trộn đột ngột, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi Long Thành mới đi vào khai thác."

Theo PGS.TS Tống, khoảng cách hơn 40 km từ trung tâm TP.HCM khiến yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của Long Thành chính là hệ thống giao thông kết nối.

Nếu không có đường cao tốc thông suốt, tàu cao tốc hoặc bus hoạt động liên tục, đảm bảo thời gian di chuyển dưới 40 phút, hành khách, đặc biệt là khách thương gia và khách nối chuyến gấp sẽ e ngại bay từ đây. Chuyển đổi khi hạ tầng chưa hoàn thiện khó mang lại hiệu quả như mong muốn.

Để sân bay Long Thành hoạt động hiệu quả cần chú trọng đến kết nối giao thông. Ảnh: VH.

Từ góc độ các hãng hàng không, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng sẽ phải cân nhắc kỹ chi phí đầu tư ban đầu (cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân sự), chi phí vận hành gia tăng (phí sân bay, dịch vụ hỗ trợ) và rủi ro mất khách chuyển tiếp do kết nối không thuận tiện, làm giảm lợi nhuận.

Thiếu kết nối hiệu quả không chỉ gây áp lực vận hành mà còn khiến các hãng bay đối mặt nguy cơ mất thị phần quốc tế vào tay các trung tâm hàng không như Singapore, Bangkok hoặc Kuala Lumpur.

Mặt khác, ông Tống cũng cảnh báo: Nếu chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ hoạt động chuyến bay nội địa có nguy cơ dư thừa công suất, dẫn tới lãng phí hạ tầng vừa được đầu tư.

Ngoài ra, theo một chuyên gia hàng không, khoản đầu tư hoặc hợp tác với doanh nghiệp vận tải để triển khai dịch vụ trung chuyển nhanh, đúng giờ cũng là gánh nặng đáng kể.

"Việc chuyển hoạt động quốc tế sang Long Thành là xu hướng tất yếu nhưng để đạt hiệu quả cần tính toán kỹ bài toán chi phí - lợi nhuận - vận hành, đồng thời giải quyết tốt liên kết vùng nhằm giữ chân khách" - chuyên gia này chia sẻ.

Song song đó, việc phân bổ chuyến bay phù hợp với nhu cầu thị trường, năng lực tiếp nhận và yêu cầu nối chuyến sẽ giúp duy trì tính cạnh tranh và tận dụng tối đa hạ tầng của cả hai sân bay.

Kinh nghiệm từ thế giới

Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, tại Hàn Quốc đã triển khai thành công việc chuyển toàn bộ hoạt động bay quốc tế từ Cảng HKQT Gimpo sang Cảng HKQT Incheon vào năm 2001. Qua đó hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không mạnh, với tỉ lệ hành khách nối chuyến quốc tế đạt trên 10%.

Tại Nhật Bản duy trì song song hai Cảng HKQT Narita và Haneda tại khu vực Tokyo, khiến vai trò của Narita suy giảm rõ rệt, khi một bộ phận hành khách quốc tế chuyển hướng sang trung chuyển qua Incheon.

Tương tự, Cảng HKQT Heathrow (LHR – Vương quốc Anh) từng là một trong những cảng hàng không trung chuyển lớn nhất châu Âu cũng mất dần vị thế khu vực do tình trạng phân tán mạng bay và hạn chế trong mở rộng hạ tầng, làm suy giảm khả năng cạnh tranh với các sân bay như Frankfurt (FRA) hay Amsterdam Schiphol (AMS).

Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Singapore và Malaysia đều áp dụng chính sách tập trung toàn bộ mạng bay quốc tế tại một cảng hàng không trung tâm duy nhất (SIN và KUL), từ đó tối ưu hóa kết nối mạng bay và củng cố vị thế cạnh tranh trong khu vực.