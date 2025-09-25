Phấn đấu để cuối năm nay người dân được đi 24,1 km vành đai 3 TP.HCM 25/09/2025 17:17

(PLO)- Dự án Vành đai 3 TP.HCM bước vào giai đoạn nước rút với mặt bằng cơ bản sạch, vật liệu sẵn sàng, thi công "3 ca 4 kíp", quyết tâm thông xe 24,1 km vào cuối năm 2025 như kế hoạch.

Chiều 25-9, Đoàn kiểm tra số 07 do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Phấn đấu để cuối năm người dân được đi trên đường Vành đai 3

Ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM hiện đang đạt từ 46% đến 78% giá trị hợp đồng. Trong đó, các gói dự án thành phần (DATP) 1 (đoạn qua TP.HCM) và DATP 7 (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên, DATP 3 (Đồng Nai) và dự án DATP 5 (qua địa bàn Bình Dương cũ) vẫn chậm từ 4% đến 10%, khiến tổng sản lượng toàn dự án chỉ tăng thêm khoảng 6% so với kỳ báo cáo trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ tiếp tục là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dù 16 mỏ cát phục vụ dự án đã được cấp phép khai thác, nhưng việc di dời 10 vị trí điện cao thế tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh vẫn chưa hoàn thành, không kịp thời hạn ngày 15-9 như chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Riêng tại Đồng Nai, còn 5 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công móng cột, dự kiến phải đến tháng 10 mới xử lý xong.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trong tổng số 10.391 tỉ đồng được phân bổ cho năm 2025, mới chỉ giải ngân được 3.750 tỉ đồng, tương đương 36%. Đáng chú ý, riêng gói DATP5 mới đạt mức giải ngân 23%, tiềm ẩn nguy cơ phải điều chỉnh giảm vốn nếu không có giải pháp kịp thời.

Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng kiến nghị đặt ra các mốc tiến độ mới: hoàn tất di dời toàn bộ hệ thống điện cao thế trước ngày 15-10; tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9. Đồng thời, cần tăng tốc thi công theo chế độ “3 ca, 4 kíp” tại các điểm trọng yếu như nút giao Cách Mạng Tháng 8 - cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn.

UBND TP.HCM cũng được đề nghị đẩy nhanh việc hoàn thiện phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, nhằm đảm bảo khả năng khai thác đồng bộ toàn tuyến khi dự án hoàn thành.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông.

Dự kiến, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025, trong đó đặc biệt ưu tiên hoàn tất các đoạn quan trọng như đoạn 4,6 km từ nút giao Cách Mạng Tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc gói DATP5.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), cho biết cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, các gói thầu xây lắp chính của DATP1, 3, 5 và 7 đều đang được triển khai. Cụ thể, sản lượng thực hiện của DATP1 đạt 58,7%, DATP3 đạt 47,0%, DATP5 đạt 45,6% và DATP7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19-12, sẽ đưa vào khai thác 24,1 km đường cao tốc thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm 14,7 km qua địa bàn TP.HCM, 6,4 km thuộc tỉnh Long An và 3 km đoạn qua khu vực Bình Dương cũ. Toàn bộ tuyến, với tổng chiều dài 76,3 km, dự kiến sẽ được thông xe hoàn toàn vào ngày 30-6-2026. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là đến cuối năm nay, người dân đã có thể bắt đầu lưu thông trên một số đoạn của tuyến Vành đai 3, hiện thực hóa kỳ vọng về một trục giao thông chiến lược liên kết vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông

Vành đai 3 phải về đích đúng hẹn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết so với 3 tháng trước, các nhóm công việc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã cơ bản được tháo gỡ, mặt bằng sạch sẵn sàng cho thi công, không còn vướng mắc lớn. Một số khối lượng đã được điều chỉnh, nhất là tại các đoạn phía Tây qua Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, giúp những hạng mục từng chậm tiến độ được bổ sung, tạo điều kiện để dự án tăng tốc ở giai đoạn nước rút.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Bùi Xuân Cường.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM là một công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nghiêm túc của các địa phương liên quan, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống phải thể hiện quyết tâm cao độ, hành động mạnh mẽ, nhất quán để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành cơ bản dự án vào ngày 19-12-2025.

"Vật liệu có, vốn đã bố trí, mặt bằng đang sẵn sàng, việc còn lại là hành động, không bàn lùi, chỉ bàn làm, đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca 4 kíp, quyết tâm làm cho xong”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại buổi làm việc.

Theo Phó Thủ tướng, công tác cung ứng vật liệu đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ sự vào cuộc kịp thời của tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, cùng sự hỗ trợ hiệu quả trong việc tạo "luồng xanh" vận chuyển từ TP.HCM phục vụ công trình.

Một số dự án như DATP1 và 7 đã đạt tiến độ, riêng DATP7 hoàn thành hơn 80%. Tuy nhiên, di dời điện cao thế vẫn còn chậm, với 8 vị trí. Đây là nguyên nhân khiến DATP3 và 5 chậm so với hợp đồng. Nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Vạn cũng chưa có báo cáo chính thức.

Ngoài ra, nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Vạn vẫn chưa có báo cáo chính thức, gây ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai đồng bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hoàn tất di dời điện cao thế tại nút giao Tân Vạn trong tháng 10, khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư nút giao này để triển khai đồng bộ. Tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng, hoàn thành di dời điện cao thế trong tháng 10; Tây Ninh hoàn tất các vị trí còn lại. Các chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu áp dụng phương pháp thi công mới, tăng tốc ở đoạn 14,6 km thuộc DATP5 để bù tiến độ, phấn đấu, đảm bảo thông xe vào ngày 19-12-2025.