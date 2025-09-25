Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát đường Vành đai 3 TP.HCM 25/09/2025 11:05

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công đường Vành đai 3 TP.HCM khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, làm "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng thời gian đề ra.

Sáng 25-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Đoàn công tác đi thực tế tại hai địa điểm là khu vực cầu Bình Gởi và khu vực nút giao Tân Vạn.

Clip: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đi thực tế kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết hiện nay công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng dự án đã hoàn thành 100% .

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục. Tập trung thực hiện 100 ngày đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành mốc tiến độ trong năm 2025.

Cũng theo đơn vị này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đẩy nhanh tiến độ làm ‘3 ca, 4 kíp’ để đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng thời gian đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Phó Thủ tướng tặng quà động viên công nhân thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại khu vực cầu Bình Gởi. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được tính đến thời điểm hiện nay. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo TP.HCM, chủ đầu tư và các nhà thầu để dự án đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công làm “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư phải giám sát, kiểm tra sát sao, liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo về tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Phối cảnh cầu Bình Gởi khi hoàn thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: LÊ ÁNH

Cầu Bình Gởi đang được xây dựng. Ảnh: LÊ ÁNH