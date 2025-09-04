Chính phủ yêu cầu phải cơ bản hoàn thành dự án Vành đai 3 TP.HCM trong năm 2025 04/09/2025 09:49

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương có dự án vành đai 3 TP.HCM đi qua phải đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng (văn bản ngày 25-8) về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM của Đoàn kiểm tra số 07, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP.HCM và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng; vật liệu, thi công...

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM, UBND Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15-9.

Cụ thể, TP.HCM (Bình Dương trước đây) có 1 vị trí tại dự án thành phần 5 (DATP) thuộc phạm vi nút giao Tân Vạn; Đồng Nai có 8 vị trí tại DATP3; Tây Ninh (Long An trước đây) có 1 vị trí tại DATP7 lý trình khoảng Km90+615.

Về vật liệu, TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh được giao chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về thi công, các địa phương phải chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc DATP5).

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Công trường dự án vành đai 3 TP.HCM cuối tháng 8.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài khoảng 76,3 km; được chia thành 8 DATP bao gồm 4 DATP xây lắp và 4 DATP giải phóng mặt bằng.

Hiện dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời... Việc hoàn thành toàn bộ các DATP đúng yêu cầu trước ngày 31-12-2025 là rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, toàn bộ dự án đạt 52% khối lượng, các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần đang tăng tốc, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Dự kiến ngày 31-12-2025, phấn đấu thông xe tuyến chính cao tốc khoảng 24,1 km (bao gồm 14,7 km cầu cạn, 6,4 km toàn tuyến, 3 km cầu vượt, nút giao). Cạnh đó, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc khoảng 41,4 km. Đến 30-6-2026, dự kiến thông xe toàn tuyến tổng cộng 76,3 km, bao gồm toàn bộ đường song hành.