TP.HCM cần khẩn trương lập đề án thu phí Vành đai 3 10/10/2025 14:18

Bộ xây dựng có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc thu phí phương tiện lưu thông trên đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Nghị định đã quy định điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc; mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Một trong các điều kiện thực hiện thu phí sử dụng đường bộ cao tốc là có đề án khai thác tài sản được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM khẩn trương lập đề án thu phí Vành đai 3.

Theo quy định, tuyến đường Vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị UBND TP.HCM thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất giao UBND TP quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 TP. Trong đó bao gồm cả đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Để chuẩn bị cho công tác thu phí kịp thời, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM xây dựng đề án khai thác tài sản theo quy định, trong đó bao gồm nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt và tổ chức thu phí theo các quy định pháp luật liên quan.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP trong quá trình xây dựng đề án.