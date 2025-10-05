Hối hả giải phóng mặt bằng dự án cầu đường Nguyễn Khoái 05/10/2025 14:52

(PLO)- Theo kế hoạch, dự án cầu đường Nguyễn Khoái sẽ khởi công vào tháng 11, mở ra kỳ vọng giải tỏa ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu Nam TP.HCM.

Gần một thập kỉ kể từ năm 2016, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, dự án cầu đường Nguyễn Khoái nối liền ba quận trọng yếu của TP.HCM (quận 1, 4, 7 cũ), nay chuẩn bị khởi công vào tháng 11.

Dự án không chỉ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam, mà còn được người dân nơi đây đón nhận với niềm phấn khởi, đồng thuận như một lời hồi đáp xứng đáng sau những năm tháng mòn mỏi trông chờ.

Cầu đường Nguyễn Khoái sẽ vượt kênh Bến Nghé.

Phối cảnh dự án.

Tất bật giải phóng mặt bằng

Theo ghi nhận của PLO những ngày đầu tháng 10, nhiều hộ dân tại khu vực dự án đã bắt đầu chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với tinh thần tự giác và tích cực, mong muốn dự án sớm được triển khai.

Dù mỗi gia đình bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau có nhà chỉ phải lùi vài mét, có hộ phải giải tỏa toàn bộ, thế nhưng, điểm chung là tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ, sẵn sàng hy sinh một phần quyền lợi cá nhân vì sự phát triển chung.

﻿ Nhiều mặt bằng đang tháo dỡ.

Theo đó, tuyến đường Nguyễn Khoái đã dần biến thành một đại công trường sôi động. Tiếng máy khoan, tiếng búa, tiếng dỡ mái nhà rộn ràng khắp ngõ ngách. Người thì đang thu xếp đồ đạc, lui nhà vào sâu để nhường đất cho dự án; người thì tất bật sửa sang lại chỗ ở sau khi đã bàn giao mặt bằng.

Những khoảng trống dọc hai bên đường mỗi ngày một dài hơn, đó không chỉ là đất, là gạch đá, mà là khoảng không gian dành cho một tương lai khang trang, thoáng đãng.

Công tác giải phóng mặt bằng triển khai nhộn nhịp.

Anh Hoàng Duy Khánh, cư dân phường Khánh Hội, cho biết: “Từ quận 1, quận 4 sang quận 7 cũ hiện nay mà không bị kẹt xe là chuyện hiếm như trúng số. Ngày nào cũng kẹt, kẹt ở Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, cầu Nguyễn Văn Cừ..... Có hôm tôi di chuyển 10km mà mất gần 1 tiếng rưỡi. Giao thông ở khu vực này đang quá tải, bức bách.

Khi biết cầu Nguyễn Khoái chuẩn bị xây, tôi mừng lắm. Dù nhà tôi phải lùi vào 6m, diện tích bị thu hẹp, nhưng tôi hoàn toàn đồng thuận, chỉ mong cây cầu sớm hoàn thành để người dân đỡ khổ”.

Nhiều ngôi nhà lùi sâu.

Không riêng gì anh Khánh, ông Nhã, một người dân đã sinh sống trên đường Nguyễn Khoái hơn 20 năm, cũng chia sẻ: “Từ lúc nghe thông tin về dự án đến nay đã mấy năm. Khi thấy đoàn cán bộ đến khoan địa chất, đo đạc, tôi đã hy vọng thật sự.

Rồi đến khi có thông báo thu hồi đất, gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên bắt đầu tháo dỡ. Tôi thấy mức bồi thường là hợp lý, giờ tôi sửa lại nhà để tiếp tục ổn định cuộc sống. Tôi tin, khi dự án hoàn thành, khu này sẽ phát triển mạnh. Ùn tắc sẽ giảm, người dân đi lại dễ dàng".

Đường Nguyễn Khoái hiện hữu nhỏ hẹp.

Thực tế cho thấy, tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục chính như Nguyễn Tất Thành Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc....đã và đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân mỗi ngày. Những nút thắt cổ chai này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mà còn kìm hãm sự phát triển toàn diện của khu vực phía Nam thành phố.

Trước thực trạng đó, dự án cầu vượt Nguyễn Khoái được kỳ vọng là lời giải hiệu quả, góp phần phân luồng, chia tải cho các tuyến đường huyết mạch, giảm xung đột giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng tầm kết nối liên vùng.

Bảng thông tin dự án.

Đội vốn gấp 3, liên tục dời ngày khởi công

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, khu Nam hiện là khu vực đang chịu áp lực giao thông nặng nề nhất thành phố. Nhiều tuyến đường trọng yếu như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, Dương Bá Trạc... thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Trong khi đó, phương án mở rộng các tuyến hiện hữu lại gặp trở ngại do chi phí giải phóng mặt bằng quá cao, quỹ đất eo hẹp.

Trong bối cảnh đó, cầu Nguyễn Khoái được xem là giải pháp chiến lược, vừa tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng, vừa sở hữu vị trí kết nối thuận lợi.

Khi đi vào hoạt động, cây cầu sẽ không chỉ làm giảm áp lực cho các nút giao thông trọng điểm, mà còn mở ra trục kết nối liên quận mới, thông suốt, hiện đại và bền vững.

﻿ ﻿ Khu vực cầu đường Nguyễn Khoái sẽ băng qua.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, tổng chiều dài gần 5km, gồm: phần cầu chính dài 2,5km và đường dẫn dài 2,3km, kết nối từ đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư 3.700 tỉ.

Ban giao thông cho biết, quy mô bồi thường triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Hội với tổng chi phí bồi thường 1.000 tỉ đồng. Tổng số có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi là 8.938,20 m2. Trong đó 12 trường hợp di chuyển toàn bộ.

Cuối năm 2024, UBND quận 4 cũ đã phê duyệt tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Ban Giao thông đã tạm ứng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 4.

Hiện nay Ban BT GPMB đang chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, dự kiến sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư từ tháng 10 đến tháng 12.

Ban Giao thông đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và dự kiến sẽ khởi công công trình vào đầu tháng 11, hoàn thành công trình vào Quý IV-2027.