Tháng 8, CSGT TP.HCM xử lý hơn 95 ngàn trường hợp vi phạm 03/09/2025 15:57

(PLO)- Trong tháng 8, Phòng CSGT TP.HCM đã phát hiện xử lý trên 95.400 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 25.800 phương tiện các loại.

Ngày 3-9, Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM thông tin về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tháng 8-2025 và 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

95.400 trường hợp vi phạm giao thông

Cụ thể, trong tháng 8, trên tuyến giao thông đường bộ, PC08 đã phát hiện xử lý trên 95.400 trường hợp vi phạm giao thông, tăng gần 22.400 trường hợp so với cùng kỳ, tạm giữ hơn 25.800 phương tiện các loại.

Đồng thời, PC08 ra quyết định xử phạt gần 53.000 trường hợp với tổng số tiền gần 112,4 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) gần 4.000 trường hợp và trừ điểm GPLX hơn 11.500 trường hợp.

Một số chuyên đề trọng tâm xử lý hơn 21.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT TP tập trung xử lý một số chuyên đề trọng tâm với hơn 15.600 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý hơn 21.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy và xử lý hơn 470 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Trên tuyến giao thông đường thủy, PC08 cũng thực hiện xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, so cùng kỳ tăng hơn 400 trường hợp, phạt tiền trên 4,3 tỉ đồng.

Tiếp tục xử lý vi phạm qua hình ảnh camera giám sát giao thông

Trong dịp lễ 2-9 vừa qua, PC08 cũng đã tổ chức trực chiến 100% quân số và ra quân cao điểm thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trên toàn địa bàn TP. Đồng thời chủ động tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình để đưa tin đến người dân nắm được tình hình giao thông trên các tuyến và biết được được lộ trình thích hợp ra, vào cửa ngõ TP.HCM, không để ùn tắc giao thông.

Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9, PC08 đã xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại. Phạt tiền hơn 25 tỉ đồng, tước GPLX gần 450 trường hợp và trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.

Chủ động bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn 24/24h trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, các tuyến liên tỉnh, cửa ngõ ra vào TP, khu vui chơi, giải trí... để tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Qua đó, tình hình TTATGT trên địa bàn TP trong 4 ngày nghỉ lễ được duy trì ổn định. Tuy nhiên, ghi nhận 2 vụ ùn ứ giao thông tại các khu vực tuyến đường cụm Cảng Cát Lái, khu vực nút giao An Phú do lưu lượng phương tiện ra vào cảng và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Phòng CSGT cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo giải tỏa nhanh, không để ùn ứ cục bộ kéo dài dẫn đến ùn tắc.

Dịp 2-9 vừa qua, CSGT trực xuyên suốt để kịp thời xử lý và hỗ trợ người dân.

Trong thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện các chuyên đề trọng điểm như: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, có nồng độ cồn...

Ngoài ra, PC08 cũng tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh camera giám sát giao thông, hình ảnh do cá nhân, tổ chức cung cấp.