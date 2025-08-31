Cảnh sát Giao thông hướng dẫn người dân lộ trình quay lại TP.HCM sau lễ 2-9 31/08/2025 19:18

Theo PC08, sau kỳ nghỉ lễ (ngày 3-9) dự kiến lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận quay lại TP.HCM lao động, học tập sẽ tăng đột biến, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông – Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác như khu vực cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13; nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc Dự án đường Vành đai 3; Nút giao An Phú; Nút giao Mỹ Thủy;… ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông của người dân qua các khu vực này.

Các điểm nóng dự kiến gồm: Nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, Vành đai 3, khu vực hầm chui và cầu vượt trọng điểm, các phà trên địa bàn thành phố.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM hướng dẫn người dân lộ trình sau lễ 2-9. Ảnh: PHẠM HẢI

Để hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài và đảm bảo hành trình trở lại TP.HCM được an toàn, thuận lợi, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn khung giờ xuất phát phù hợp, đồng thời tham khảo các lộ trình thay thế theo từng hướng di chuyển dưới đây:

Hướng Đông (Đồng Nai – Bà Rịa - Vũng Tàu cũ → TP.HCM)

Từ Bà Rịa-Vũng Tàu cũ đi TP.HCM (khu vực trung tâm):

- Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TP.HCM (qua cầu Đồng Nai).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TP.HCM (giúp tránh ùn tắc trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây).

- Lộ trình 3: Vũng Tàu / Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao cao tốc HLD → TP.HCM.

Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM:

- Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP.HCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. HCM).

Bến phà Vũng Tàu ( Vũng Tàu – Cần Giờ)

- Từ phà Vũng Tàu – phà Bình Khánh: từ phà Vũng Tàu → đường Tắc Xuất → đường Lương Văn Nho → đường Rừng Sác → phà Bình Khánh.

Từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TP.HCM:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → phường Thủ Đức (Tp.Thủ Đức cũ).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TP.HCM (tránh cao tốc).

Hướng Bắc (Bình Dương cũ – Bình Phước cũ → TP.HCM)

Từ Bình Dương cũ:

- Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước – Tân Vạn → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (qua nút giao An Phú) → TP.HCM.

- Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → Phạm Văn Đồng → TP.HCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → thị xã Bến Cát → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TP.HCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Thủ Dầu Một → ngã tư Sở Sao → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TP.HCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).

Hướng Nam (Các tỉnh Miền Tây → TP.HCM)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → cao tốc Trung Lương – TP.HCM → nút giao Chợ Đệm → TP.HCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương → TP.HCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).

Việc chủ động lựa chọn khung giờ hợp lý và cân nhắc các lộ trình thay thế không chỉ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đô thị. Sự chung tay của mỗi người tham gia giao thông sẽ là yếu tố quan trọng giúp hành trình trở về sau kỳ nghỉ lễ được an toàn, văn minh và thuận lợi hơn.

PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng.