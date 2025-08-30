Cửa ngõ TP.HCM ùn ứ sáng ngày đầu nghỉ Lễ 2-9 30/08/2025 09:33

(PLO)- Sáng 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM ùn ứ kéo dài khi người dân về quê, đi du lịch tăng cao.

Từ sáng sớm ngày 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM bắt đầu quá tải.

Ùn ứ kéo dài trên đường Mai Chí Thọ.

Đơn cử như đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, nút giao thông An Phú, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,... phương tiện ùn ứ kéo dài, nhích từng chút một.

Tại đây, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, tình trạng quá tải gia tăng khi nhiều gia đình về quê, đi du lịch dịp Lễ.

Nút giao An Phú liên tục quá tải.

Dòng xe đổ xô về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Giao lộ Mai Chí Thọ - đường Đ1 giao thông hỗn loạn.

Tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, lượng xe ô tô cá nhân, xe khách, xe container đổ về đông đúc, khiến giao thông thường xuyên rơi vào cảnh “chôn chân”.

Hướng từ trung tâm thành phố ra cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe nhích từng mét, nhiều tài xế xuống xe theo dõi tình hình.

Giao Lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, dòng xe "đứng bánh",

Xe nối đuôi nhau di chuyển sau cơn mưa.

Xe cộ nối đuôi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

CSGT túc trực điều tiết giao thông.

Anh Thái Dinh (phường Xuân Hòa) cho biết, gia đình tôi đi Phan Thiết, xuất phát từ 6 giờ 30, nhưng khi đến khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống vẫn mất gần nửa tiếng mới qua được một đoạn ngắn.

Không chỉ ô tô, xe máy của người dân về quê cũng chen chúc trên đường. Dọc tuyến Mai Chí Thọ, nhiều đoạn gần như “đứng bánh”, người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi, liên tục dừng nghỉ bên lề.

Ùn ứ chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Chị Lan Hương (quê Đồng Nai) cho biết: “Gia đình chị tranh thủ về quê từ sáng sớm để cho mát mẻ, nhưng đi từ trung tâm ra đến cao tốc cũng mất gấp đôi thời gian so với ngày thường.

Đến hơn 8 giờ 30, tình trạng ùn ứ cửa ngõ phía Đông chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong khi lượng phương tiện tiếp tục đổ về khiến giao thông càng thêm áp lực.

Người dân vất vả di chuyển.