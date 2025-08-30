Cửa ngõ TP.HCM ùn ứ sáng ngày đầu nghỉ Lễ 2-9

Từ sáng sớm ngày 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM bắt đầu quá tải.
Đơn cử như đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, nút giao thông An Phú, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,... phương tiện ùn ứ kéo dài, nhích từng chút một.
Tại đây, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, tình trạng quá tải gia tăng khi nhiều gia đình về quê, đi du lịch dịp Lễ.
Tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, lượng xe ô tô cá nhân, xe khách, xe container đổ về đông đúc, khiến giao thông thường xuyên rơi vào cảnh “chôn chân”.
Hướng từ trung tâm thành phố ra cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe nhích từng mét, nhiều tài xế xuống xe theo dõi tình hình.
Anh Thái Dinh (phường Xuân Hòa) cho biết, gia đình tôi đi Phan Thiết, xuất phát từ 6 giờ 30, nhưng khi đến khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống vẫn mất gần nửa tiếng mới qua được một đoạn ngắn.
Không chỉ ô tô, xe máy của người dân về quê cũng chen chúc trên đường. Dọc tuyến Mai Chí Thọ, nhiều đoạn gần như “đứng bánh”, người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi, liên tục dừng nghỉ bên lề.
Chị Lan Hương (quê Đồng Nai) cho biết: “Gia đình chị tranh thủ về quê từ sáng sớm để cho mát mẻ, nhưng đi từ trung tâm ra đến cao tốc cũng mất gấp đôi thời gian so với ngày thường.
Đến hơn 8 giờ 30, tình trạng ùn ứ cửa ngõ phía Đông chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong khi lượng phương tiện tiếp tục đổ về khiến giao thông càng thêm áp lực.