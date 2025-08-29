Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2-9, bến xe và cửa ngõ phía Đông TP.HCM đông dần 29/08/2025 18:03

(PLO)- Từ chiều nay, người dân bắt đầu về quê nghỉ Lễ 2-9, bến xe Miền Đông và các tuyến cửa ngõ phía Đông "nóng" dần lên.

Ghi nhận của PV PLO từ 16 giờ ngày 29-8 cho thấy, không khí tại Bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh) bắt đầu nóng lên. Từng dòng người hối hả đổ về bến xe, mang theo hành lý về quê và đi du lịch tận hưởng kì nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày.

Bến xe Miền Đông cũ nhộn nhịp khách.

Khu vực nhà chờ bên trong bến xe Miền Đông cũ nhanh chóng chật kín. Từng tốp hành khách ngồi kín các ghế, chờ lên xe.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc.

Hành khách chờ lên xe.

Tại các cổng ra vào, lượng người liên tục đổ về khiến không khí bến xe càng thêm náo nhiệt. Khu vực bán vé đông nghẹt, nhiều người phải xếp hàng, chờ đến lượt mua vé. Khu vực chờ lên xe cũng nhộn nhịp không kém, ai cũng háo hức chờ được lên xe về quê nghỉ ngơi sau thời gian dài học tập, làm việc.

Phía trước bến, xe cộ chen chân nhau.

Phía bên ngoài bến, dòng xe công nghệ, taxi, xe cá nhân đưa đón người dân ra vào bến tấp nập. Một số thời điểm, khu vực trước cổng bến xe gần như “đóng băng” do lượng xe dừng đỗ quá lớn. Tiếng còi xe, tiếng máy nổ hòa lẫn trong khói bụi của giờ cao điểm.

Chị Lê Thị Thu Hà (34 tuổi, quê Bình Định) chia sẻ trong lúc tay xách nách mang hành lý nặng trĩu: “Tôi xin nghỉ làm sớm để kịp ra bến xe về quê. Hồi lễ 30-4 không về được nên dịp này tôi đưa cả nhà cùng về. Giá vé năm nay tương đối ổn định, chỉ tăng nhẹ, việc mua vé cũng không gặp khó khăn".

Nhà xe cho biết lễ năm nay xuất hiện tình trạng "cháy vé".

Lượng hành khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng “cháy vé” từ sớm. Tại quầy bán vé của Công ty CP xe khách Phương Trang, nhân viên cho biết toàn bộ vé tuyến TP.HCM – Đà Lạt đã bán hết sạch trong hai ngày 29 và 30-8.

Trong khi đó, đại diện quầy Kumho Samco Bus cho hay vẫn còn một số vé đi Đà Lạt nhưng chỉ rải rác vào buổi tối, số lượng ít, giá lên đến 400.000 đồng/ghế. Nhà xe Hoàng Thủy cũng chung tình trạng, tuyến TP.HCM - Gia Lai hết sạch vé dù đã tăng cường thêm nhiều chuyến, có lượt huy động 5-8 xe chạy cùng lúc vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Không chỉ các chặng kết nối điểm đến du lịch nổi tiếng mà cả những tuyến khác cũng khá khan hiếm vé. Đại diện nhà xe Hoàng Long tại Bến xe Miền Đông cho biết tuyến Sài Gòn – Quảng Nam còn ít vé nhưng giá lên tới 800.000 đồng/ghế.

Quốc lộ 13 ùn ứ cục bộ vào chiều 29-8.

Trên các tuyến đường xung quanh bến xe như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13... tình trạng ùn ứ xảy ra cục bộ. Xe máy, ô tô chen nhau từng mét, nhích chậm chạp. Tại cầu Bình Triệu 1, một trong những điểm nóng về giao thông dịp lễ, lực lượng CSGT túc trực liên tục, căng mình điều tiết để ổn định tình hình.

Anh Trần Quốc Huy (tài xế xe khách) cho biết: “Ngày lễ nên người đi đông lắm, xe nào cũng kín chỗ. Xe chạy đúng giờ nhưng kẹt đường thì đành chịu, ra khỏi nội thành là nhẹ cả người”.

Lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông qua các "điểm nóng".

Dự kiến sắp tới lượng hành khách rời thành phố sẽ còn tăng mạnh, đặc biệt vào tối 29 và sáng 30-8. Các bến xe ở TP.HCM đều đã lên kế hoạch tăng chuyến, tăng cường nhân lực để phục vụ người dân đi lại.

Hành khách qua bến xe Miền Đông mới bắt đầu nhộn nhịp.

Nhân viên bến xe hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý.

Trao đổi với PV PLO, đại diện bến xe Miền Đông cũ cho biết từ ngày 29-8 đến 3-9 sẽ có khoảng 55.800 lượt hành khách đi lại với tổng cộng 2.700 chuyến xe được bố trí. Trong đó, cao điểm là ngày 29-8 với hơn 15.800 hành khách và 543 chuyến xe. Ngày 30-8 cũng đông không kém, với khoảng 14.700 hành khách và 510 chuyến xe.

Tương tự, đại diện bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) cho biết hôm nay và ngày mai, bến xe sẽ bước vào cao điểm. Dự kiến trong ngày 29-8 sẽ có khoảng 580 xe xuất bến, tương ứng với 13.000 lượt hành khách xuất bến. Từ ngày 29-8 đến 3-9, bến xe phục vụ khoảng 53.800 hành khách, 2.760 số chuyến xe.

Không khí tại bến xe Miền Đông mới trong chiều nay cũng khá nhộn nhịp, đến khoảng 17 giờ, lượng khách về bến mỗi lúc một tăng.

Cạnh đó, ghi nhận tại nút giao An Phú - điểm nóng ùn ứ giao thông phía Đông TP.HCM cũng ghi nhận lượng xe cộ đông đúc chiều 29-8.

Dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dòng xe liên tiếp nối đuôi nhau di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường song hành.