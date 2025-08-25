Một loạt điểm ở TP.HCM có nguy cơ ùn tắc giao thông dịp Lễ 2-9 25/08/2025 14:08

(PLO)- Sở Xây dựng yêu cầu xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông dịp Lễ 2-9, nhất là các tuyến cao tốc, quốc lộ 1, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cửa ngõ Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông, Miền Tây...

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu, các chủ đầu tư dự án BOT và các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông, điện, nước trên địa bàn TP đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong dịp cao điểm Lễ 2-9.

Theo đó, UBND các phường, xã và chủ đầu tư BOT được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, sửa chữa mặt đường, hệ thống báo hiệu giao thông bị hư hỏng; tăng cường vệ sinh đường phố, đặc biệt tại khu vực bệnh viện, trường học, khu công nghiệp. Tại các trạm thu phí, nhà đầu tư phải bố trí lực lượng xử lý sự cố hệ thống ETC, kịp thời xả trạm khi xảy ra ùn tắc.

Đối với các tuyến đường đang thi công, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công bố trí hệ thống cảnh báo, đèn chiếu sáng ban đêm và lực lượng điều tiết giao thông 24/24, đồng thời vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài phạm vi rào chắn. Những vị trí công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao cũng phải sớm khắc phục hư hỏng, dọn dẹp mặt đường.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng xả thải, tập kết vật liệu sai quy định; yêu cầu các chủ đầu tư dọn dẹp gọn gàng, gia cố rào chắn công trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Đặc biệt, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và các đơn vị trực thuộc phải tăng cường duy tu, sơn sửa dải phân cách, tiểu đảo, đèn tín hiệu, hệ thống biển báo; xử lý các điểm có nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là tại cửa ngõ TP, các tuyến cao tốc, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Miền Tây....

Cửa ngõ Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ vào các dịp Lễ, Tết.

Song song với đó, các trung tâm quản lý giao thông được giao theo dõi hệ thống đèn tín hiệu, camera giám sát, cập nhật kịp thời thông tin lên bảng điện tử và cổng thông tin giao thông TP, tiếp nhận phản ánh của người dân 24/24 qua tổng đài 1022 và đường dây nóng.

Đối với đường hầm sông Sài Gòn, lực lượng chức năng sẽ túc trực 24/24, đảm bảo an toàn hệ thống thiết bị, phòng chống cháy nổ, đồng thời phối hợp công an kiểm soát an ninh trật tự khu vực hầm và lân cận.

Ngoài ra, Cảng vụ Đường thủy nội địa cũng được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực cảng Trường Thọ, nhất là trong đợt cao điểm Lễ.