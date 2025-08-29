Từ sáng nay, xe ô tô được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào nhà ga T3 29/08/2025 12:12

(PLO)- Từ sáng 29-8, ô tô chính thức được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12 để đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ghi nhận của PLO, từ 9 giờ sáng cùng ngày, các phương tiện ô tô đã được phép lưu thông qua tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hướng vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại khu vực này, hệ thống biển báo và bảng thông tin đã được lắp đặt đầy đủ, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết và cập nhật thay đổi.

Từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ô tô được rẽ trái tại giao lộ Cộng Hòa - C12.

Tuy nhiên, do đây là buổi sáng đầu tiên áp dụng phương án điều chỉnh, lượng ô tô lưu thông còn khá thưa thớt. Nhiều tài xế vẫn còn dè dặt, chưa mạnh dạn đi vào làn rẽ trái mới được mở này.

Xe ô tô di chuyển vào làn rẽ trái.

Đáng lưu ý, trong khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày, việc rẽ trái vào nhà ga T3 bằng ô tô vẫn tiếp tục bị cấm, nhằm tránh gây xáo trộn giao thông qua khu vực. Ngoài ra, giao lộ này cũng không cho phép xe tải và xe khách lưu thông rẽ trái.

Việc mở làn rẽ trái cho ô tô được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho tuyến đường Cộng Hòa. Thay vì phải quay đầu tại giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện có thể lưu thông trực tiếp vào ga T3, giúp hành trình thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Việc cho xe ô tô rẽ trái sẽ giảm ùn ứ cho khu vực.

Ông Dương Quân Hùng (ngụ phường Hiệp Bình) nhận định: “Việc cho ô tô rẽ trái vào nhà ga là hoàn toàn hợp lý, bởi phần lớn hành khách đến sân bay đều di chuyển bằng ô tô, rất ít người đi xe máy. Làm đường rẽ trái này mà không cho ô tô đi như thời gian qua thì rất lãng phí. Trước đây, xe phải quay đầu ở giao lộ Tân Kỳ Tân Quý gây ùn ứ, mất thời gian".

Anh Tuấn Phong, một hộ kinh doanh trên đường C12, cũng đồng tình: “Từ khi mở làn rẽ trái cho xe máy, khu vực mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa đã thông thoáng hơn nhiều. Nay ô tô con cũng được rẽ trái trong khung giờ hợp lý, việc đi lại sẽ tiện lợi hơn rất nhiều".

Lượng xe rẽ trái vào nhà ga T3 tương đối cao.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết để tăng khả năng khai thác của làn rẽ trái từ đường Cộng Hoà vào đường C12 tiếp cận nhà ga T3 cho xe ô tô ở những thời điểm lượng xe 2 bánh không cao và giảm tải xe ô tô trên đường Cộng Hoà, Trung tâm đã chủ trì mời họp các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình giao thông tại giao lộ Cộng Hòa - C12 qua thời gian tổ chức.

Qua đánh giá, các đơn vị cùng nhận thấy việc mở làn rẽ trái này đã giảm áp lực lưu thông thông trên đường Cộng Hòa và kết nối giao thông thuận lợi vào Nhà ga T3 và trước mắt cho ô tô con lưu thông vào làn rẽ trái từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau (cấm xe ô tô khách và ô tô tải lưu thông vào làn xe rẽ trái này).

Khu vực vẫn cấm xe tải và xe khách lưu thông.

Trước đó, ngày 19-4, giao lộ Cộng Hòa - C12 được mở 1 làn cho xe 2 bánh rẽ trái từ Cộng Hoà vào đường C12 để tiếp cận với nhà ga T3. Qua theo dõi, Sở Xây dựng nhận thấy giải pháp nêu trên đã góp phần làm chuyển biến tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường Cộng Hòa (đặc biệt giảm tải lượng xe 2 bánh vào khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ - 9 giờ, sau khung giờ cao điểm sáng nhu cầu rẽ trái của xe 2 bánh giảm rõ rệt, làn đường rẽ trái thông thoáng).

Tuy nhiên, tình trạng xe ôtô con lưu thông trên đường Cộng Hòa còn đông, di chuyển chậm. Mặt khác, còn xảy ra tình trạng ôtô con lưu thông vào làn đường rẽ trái dành cho xe 2 bánh.