Cảnh sát Giao thông TP.HCM ra quân đảm bảo giao thông dịp Lễ 2-9 29/08/2025 17:49

Chiều 29-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công an TP.HCM cho biết các đơn vị Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Chiều 29-8, lực lượng CSGT ra quân đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp lễ 2-9.

Theo PC08, kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài nên đa số người dân sẽ chọn đi chơi xa, người lao động, học sinh, sinh viên xa quê sẽ trở về các tỉnh thành.

Vào thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện sẽ tăng cao trên các tuyến Quốc lộ, các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các khu vực bến xe, ga tàu.

Do đó, PC08 đã chỉ đạo các đơn vị Đội/Trạm đảm trách địa bàn tăng cường phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an như: Công an Phường, xã, lực lượng Thanh niên xung phong; Ban Quản lý các cảng như Cát Lái, Phước Long, Trường Thọ; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Trung tâm quản lý giao thông công cộng; Cục CSGT – đơn vị quản lý trên hai đầu cao tốc … để tăng cường lực lượng, giải quyết nhanh chóng lượng phương tiện ra/vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn, phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài.

CSGT tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, ngoài các thông tin về tình hình TTATGT thông qua hệ thống camera giao thông, các đơn vị còn chủ động nắm bắt thông tin trên các nhóm phản ứng nhanh, từ đó bố trí lực lượng phối hợp với đơn vị có liên quan giải quyết nhanh chóng sự cố về TTATGT.

Ngoài ra, tại các khu vực phức tạp về TTATGT, khu vực diễn ra chương trình bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, khu vui chơi giải trí, các đơn vị sẽ tăng cường bố trí lực lượng quán xuyến địa bàn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Phối hợp với lực lượng Thanh niên Xung phong tích cực điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của người dân.

Lực lượng CSGT đảm bảo an toàn giao thông từ đường bộ đến đường thuỷ.

PC08 cũng chỉ đạo các đơn vị Đội/Trạm tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định; không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm; không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn... Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào những ngày lễ phải luôn tuân thủ pháp luật để đảm bảo lưu thông an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn; đã uống rượu, bia thì không lái xe…