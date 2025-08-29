TP.HCM sẽ tăng chuyến xe buýt, metro để phục vụ hành khách dịp Lễ 2-9 29/08/2025 13:45

(PLO)- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 2-9 tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến metro số 1, bến xe liên tỉnh...

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Lễ 2-9, năm 2025, Trung tâm đã ban hành kế hoạch đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng được thông suốt và an toàn. Kế hoạch này được triển khai trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9.

Trung tâm dự báo nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp lễ sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, các khu vực trọng điểm được dự báo tăng cao.

Dự báo nhu cầu đi lại tại TP.HCM tăng mạnh trong dịp Lễ 2-9. Ảnh: ĐT

Đơn cử như tuyến xe buýt đi Cần Giờ dự kiến khoảng 3.200 lượt khách mỗi ngày.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có số lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt 125.000 lượt mỗi ngày, tăng 6% so với cùng kỳ. Vì vậy sẽ có khoảng 3.000 lượt khách/ngày sẽ sử dụng xe buýt.

Đối với các bến xe liên tỉnh, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách liên tỉnh ở khu vực trung tâm TP.HCM ước tính khoảng 65.330 lượt khách mỗi ngày, tăng 9% so với cùng kỳ. Riêng ngày 30-8 và ngày 2-9, lượng khách đi xe buýt dự kiến sẽ tăng lên hơn 100.000 lượt/ngày.

Đặc biệt, tuyến đường sắt đô thị số 1, nhu cầu di chuyển sẽ tăng cao trong ngày 2-9 do người dân có nhu cầu tham quan và xem pháo hoa. Vì vậy, Trung tâm sẽ tăng số chuyến tàu từ 230 lên 251 chuyến vào ngày 30 và 31-8. Đồng thời, tăng lên 264 chuyến vào ngày 1 và 2-9. Thời gian hoạt động tăng thêm từ 5 giờ đến 23 giờ.

Đối với các tuyến xe buýt sẽ ngừng hoạt động hai tuyến xe buýt số 50 (Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia) và 52 (Bến Thành - Đại học Quốc gia) từ ngày 1 đến hết ngày 2-9.

Đồng thời, Trung tâm vẫn giữ nguyên 105/107 tuyến xe buýt sẽ không thay đổi thông số hoạt động. Các tuyến kết nối Cần Giờ và Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên thông số hoạt động do đã được điều chỉnh tăng chuyến trong tháng 8.