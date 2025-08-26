TP.HCM: Đến năm 2030 chuyển đổi 100% xe buýt điện, xử lý pin thế nào? 26/08/2025 13:21

(PLO)- Các chuyên gia nhận định việc chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM là cần thiết và xử lý pin xe điện ra sao là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Sáng 26-8, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP ban hành Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì Hội nghị. Ảnh: LIÊN VÕ

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhận định đây là nội dung quan trọng được các chuyên gia, nhà khoa học và người dân quan tâm.

“Hội nghị cũng để thấy rằng đây là xu thế mà cả thế giới hiện nay đang hướng tới để môi trường xanh hơn. Việc chuyển đổi những chiếc xe buýt điện êm ái, vận hành năng lượng xanh góp phần cho TP của chúng ta xanh, sạch hơn”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Đến năm 2030 chuyển đổi 100% sang xe buýt điện

Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý GTCC, Sở Xây dựng TP.HCM trình bày dự thảo. Ảnh: THY NHUNG

Tại Hội nghị, ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý GTCC, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất lộ trình thực hiện chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh như sau:

Giai đoạn 2025-2029 đối với các tuyến xe buýt có trợ giá

Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng khí CNG, nhiên liệu diesel đang hoạt động và có thời gian sử dụng trên 15 năm: Thay thế, đầu tư mới xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng khí CNG đang hoạt động và có thời gian sử dụng dưới 15 năm: Được tiếp tục tham gia vận tải hành khách công cộng với điều kiện sử dụng xe không quá 15 năm.

Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel đang hoạt động được tiếp tục tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng cho đến năm 2029 với điều kiện sử dụng xe không quá 15 năm.

Giai đoạn 2025-2029 đối với các tuyến xe buýt không trợ giá (bao gồm các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh):

Các tuyến xe buýt hiện hữu: 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Các tuyến xe buýt mở mới từ năm 2025 trở đi: 100% phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đề xuất đến năm 2030 chuyển đổi 100% sang xe buýt điện tại TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ năm 2030: 100% phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Trong lộ trình thực hiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh, Sở Xây dựng khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng thực hiện việc chuyển đổi sử dụng phương tiện xe buýt điện trước thời gian quy định trên.

Trung tâm Quản lý GTCC cũng đề xuất kế hoạch đầu tư các trạm sạc điện. (Ảnh chụp màn hình)

Đề xuất kéo dài lộ trình thêm 10 năm

Có mặt tại hội nghị, đa phần các chuyên gia rất quan tâm về vấn đề xử lý pin xe điện trong và sau quá trình sử dụng.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch hội Luật gia TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LIÊN VÕ

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch hội Luật gia TP.HCM, về lộ trình chuyển đổi theo QĐ 876 của Thủ tướng Chính phủ đến 2050 sẽ chuyển đổi 100%, còn trong dự thảo của TP.HCM đến 2030 thì đây là lộ trình rất ngắn so với lộ trình của Chính phủ.

“Chúng tôi thấy cơ quan soạn thảo cần có giải trình cụ thể thêm. Tuy có báo cáo đánh giá tác động nhưng lại chưa nói rõ đối tượng tác động trực tiếp là các doanh nghiệp sử dụng xe buýt”- bà Hương cho hay.

Bà Hương cũng đặt câu hỏi, TP.HCM đề ra phương án lộ trình thay đổi xe buýt đến năm 2030 như vậy có gấp quá không. Bà đề xuất nên kéo dài lộ trình đến 2040 sẽ hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Luật gia TP cũng đặt ra vấn đề về phương án xử lý các loại xe cũ như thế nào, giải quyết ra sao, với xe cũ nhà nước có thu mua lại không, nhất là xe mới đầu tư từ năm 2025.

“Cần đưa ra giải pháp phù hợp, xe còn hạn sử dụng nên làm thế nào để giảm phát thải, cách giải quyết cần khả thi và không gây tốn kém”- bà Hương đặt vấn đề, đồng thời đề xuất các xem xét rút gọn các thủ tục hành chính trong quá trình xét duyệt.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM băn khoăn về vấn đề xử lý pin xe điện. Ảnh: LIÊN VÕ

Luật sư (LS) Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM cũng đưa ra nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo. Trong đó có chính sách hỗ trợ, hạ tầng trạm sạc, gánh nặng về chi phí và bài toàn kinh tế của người dân.

Đáng chú ý, Luật sư Hậu nhận định xe điện không phát thải khi chạy nhưng vẫn gây ô nhiễm trong toàn bộ vòng đời của xe điện, đặc biệt ở khâu sản xuất pin xe điện.

Chỉ khi dùng điện sạch và vận hành lâu dài, xe điện mới thực sự có lợi cho môi trường. Vấn đề cấp bách hiện nay là xử lý pin sau sử dụng. ‘Lithium-ion’ - thành phần chính trong pin xe điện là chất thải nguy hại, dễ rò rỉ, gây ô nhiễm đất, nước và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Việt Nam chúng ta hiện nay chưa có nhà máy tái chế pin xe điện quy mô công nghiệp; các hãng xe điện chủ yếu gửi pin đã qua sử dụng ra nước ngoài để xử lý. Đây là một giải pháp không bền vững khi số lượng xe điện ngày càng tăng. LS Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM

Tham gia trực tuyến, bà Lê Thị Bích Liên, Chủ tịch MTTQ phường Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng đề xuất nội dung liên quan đến việc xử lý pin, nếu không xử lý được vấn đề này thì có nguy cơ gây hại cho môi trường. Đồng thời, bà Liên cũng đề xuất xem xét lại có cơ chế chính sách hỗ trợ lâu dài cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Thanh Nam, Giám đốc Công ty khí hóa lỏng miền Nam, đơn vị đưa hoạt động của xe buýt CNG tại TP.HCM từ năm 2010 đặt câu hỏi: Nếu đề án đến năm 2030 chuyển toàn bộ xe buýt sang xe điện thì các loại xe buýt sử dụng khí CNG hiện còn niên hạn sử dụng sẽ xử lý ra sao. Đặc biệt là xe buýt này chỉ sử dụng ở TP.HCM mà không di chuyển đi đâu được, như vậy không sử dụng nữa thì sẽ gây lãng phí.

Theo đó, ông Nam đề xuất đề án này nên đánh giá tác động của các loại xe buýt CNG vẫn sử dụng dù nhiên liệu không xanh nhưng nó rất sạch và đã thực hiện từ năm 2010 đến nay. Ông đề nghị kéo dài các loại xe này để sử dụng hết niên hạn sử dụng.