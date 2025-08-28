Khai trương Bến xe buýt Hóc Môn 28/08/2025 11:37

(PLO)- Bến xe buýt Hóc Môn đi vào hoạt động tạo sự thuận lợi trong việc di chuyển cho người dân cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Ngày 28-8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức Lễ công bố đưa vào hoạt động bến xe buýt Hóc Môn.

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng.

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, hiện nay, hệ thống bến bãi phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM do Trung tâm quản lý bao gồm 17 bến xe buýt và 2 bãi hậu cần.

Tuy nhiên chỉ có một bến xe đạt diện tích trên 10.000 m² là Bến xe Buýt Sài Gòn (18.430 m²). Với số lượng và quy mô hiện tại, hệ thống này mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu đậu đỗ xe buýt, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của mạng lưới giao thông công cộng TP.

Toàn cảnh bến xe buýt Hóc Môn.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới xe buýt, đồng thời giải quyết nhu cầu đậu đỗ phương tiện khu vực Tây Bắc thành phố, Trung tâm đã đề xuất và triển khai đồng thời hai dự án xây dựng Bến xe buýt Hóc Môn và xây dựng tuyến đường kết nối vào bến xe, với tổng mức đầu tư lên đến 133,169 tỉ đồng.

Giai đoạn đầu, tuyến xe buýt số 24 sẽ hoạt động tại bến.

Việc đưa bến xe buýt Hóc Môn vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đậu đỗ cho trên 60 phương tiện xe buýt, đồng thời là cơ sở để Trung tâm rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc mạng lưới tuyến buýt trong khu vực, phục vụ người dân tốt hơn khi chọn xe buýt là phương tiện đi lại.

Người dân cửa ngõ Tây Bắc có thêm phương tiện di chuyển.

Giai đoạn đầu, bến sẽ phục vụ tuyến xe buýt số 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn) với 27 phương tiện, 276 chuyến/ngày, thời gian giãn cách từ 5 – 12 phút.

Trong lộ trình tiếp theo, Trung tâm sẽ điều chỉnh các tuyến liên tỉnh và bổ sung tuyến mới nhằm phát huy tối đa hiệu quả bến như tuyến: Tuyến 70-1: Bến xe Củ Chi - Bến xe Tây Ninh; Tuyến 70-2: Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây; Tuyến xe buýt mới: Sân bay Tân Sơn Nhất - Chợ Hóc Môn. Tổng cộng có 62 phương tiện khai thác tại bến.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, lễ khai trương bến xe buýt Hóc Môn là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong công tác phát triển hệ thống giao thông công cộng của TP.

Bên trong bến xe.

"Bến xe buýt Hóc Môn không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, văn minh. Sự ra đời và đi vào hoạt động của bến xe này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống bến bãi, mở rộng phạm vi phục vụ, và quan trọng nhất là mang đến những tiện ích, sự thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân, nhất là khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc TP" - ông An nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương bến xe.

Đặc biệt, bến xe buýt Hóc Môn còn mang một ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối, hình thành đầu mối giao thông. Trong tương lai không xa, tại khu vực này, TP sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến Metro số 2, với lộ trình từ Bến Thành đi qua Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi. Điều này tạo nên một sự kết nối hoàn hảo giữa các loại hình giao thông công cộng: từ xe buýt nội đô đến tuyến metro hiện đại.

