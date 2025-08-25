TP.HCM: Khôi phục, điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt trước thềm năm học mới 25/08/2025 18:24

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông báo khôi phục, điều chỉnh hoạt động nhiều tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên.

Ngày 25-8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông báo, trước thềm năm học mới, TP.HCM tăng cường các giải pháp giao thông công cộng để phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên.

Trong đó, tuyến xe buýt số 86 được chính thức khôi phục từ ngày 5-9, đồng thời hàng loạt tuyến xe buýt kết nối Metro số 1 được điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đặc biệt, ứng dụng MultiGo tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, mang đến sự tiện lợi và ưu đãi cho sinh viên khi sử dụng xe buýt.

Theo đó, TP.HCM sẽ khôi phục tuyến xe buýt số 86 (Bến Thành – Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM).

Tuyến xe buýt số 86 sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 5-9, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Nam Sài Gòn và đi qua nhiều trường đại học lớn như Đại học Mở TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Thể dục Thể thao.

Thời gian hoạt động tuyến xe buýt số 86 bắt đầu từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày, tần suất 110 chuyến/ngày. Đồng thời bổ sung điểm dừng mới tại Cầu Long Kiểng, Trung tâm Văn hóa Thể thao (Lê Văn Lương).

Cạnh đó, Trung tâm thông báo điều chỉnh các tuyến xe buýt kết nối Metro số 1 và khu vực trường học.

Từ ngày hôm nay, các tuyến xe buýt 154, 157, 166 và 168 được điều chỉnh để kết nối hiệu quả hơn với các ga metro số 1, tăng khả năng tiếp cận các khu dân cư, trường học, ký túc xá, phù hợp với nhu cầu di chuyển của sinh viên và người lao động.

Cụ thể, tuyến 154 (Thạnh Mỹ Lợi – Masteri An Phú), lộ trình mới kết nối các chung cư lớn như CitiHome, Sun Avenue và Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), với số chuyến hoạt động 158 chuyến/ngày, thời gian giãn cách 10-15 phút.

Tuyến 157 (Văn Thánh – Chung cư Đức Khải) sẽ kết nối khu vực Đảo Kim Cương, One Verandah với số chuyến hoạt động 158 chuyến/ngày, thời gian giãn cách 10-15 phút

Tuyến 166 (Ga Metro ĐHQG – Khu A ĐHQG) sẽ rút ngắn thời gian chuyến xuống còn 20 phút, giãn cách 8-15 phút, phù hợp với sinh viên ĐHQG và du khách Suối Tiên

Tuyến 168 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật – Ngã tư Bình Thái) có lộ trình mới phục vụ sinh viên tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Đại học Ngân hàng (cơ sở Thủ Đức) và khu lưu trú dọc đường Hoàng Diệu 2 158 chuyến/ngày, thời gian vận hành 25 phút.