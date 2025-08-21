Sở Xây dựng TP.HCM trả lời về việc điều chỉnh, thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt 21/08/2025 16:33

(PLO)- TP.HCM đề nghị Đồng Nai hỗ trợ kết nối tuyến xe buýt số 60-2 với bến xe Ngã tư Vũng Tàu, đồng thời xem xét điều chỉnh xe buýt số 10, số 11 để kết nối vào bến xe Miền Đông mới.

Chiều 21-8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt (nổi bật là tuyến 150) và kế hoạch xây dựng mạng lưới xe buýt sau sáp nhập.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM hiện có 108 tuyến xe buýt có trợ giá và 56 tuyến xe buýt không trợ giá (trong đó 34 tuyến nội tỉnh và 18 tuyến liên tỉnh) hoạt động.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh và tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM (sau sáp nhập), nhằm đảm bảo kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, khu công nghiệp và liên vùng. Trên cơ sở đó, đề xuất tổ chức đấu thầu các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM mới.

Sở này cũng thông tin thêm về những phản ánh của người dân thời gian qua về tuyến xe buýt số 150.

Cụ thể, tuyến xe buýt số 150 trước đây xuất phát từ bến xe Chợ Lớn đến ngã ba Tân Vạn. Tuy nhiên, khu vực này không tổ chức được đầu bến ổn định, đơn vị vận tải trước đây đã phải thuê tạm đất của người dân để tổ chức đầu bến.

Xe buýt số 150 đổi đầu bến về Bến xe Miền Đông mới.

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới tuyến xe buýt trên toàn TP và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt của dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM, việc chuyển đầu tuyến 150 về khu vực Bến xe Miền Đông mới là phù hợp, đây là điểm trung chuyển lớn kết nối các phương thức vận tải như metro và các tuyến xe liên tỉnh.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ bến xe Ngã tư Vũng Tàu, ngã ba Tân Vạn đến bến xe Miền Đông mới và ngược lại, Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt liên tỉnh số 60-7 (Bến xe Miền Đông mới – Bến xe Biên Hòa) để kết nối hai bến xe này, đồng thời tăng số chuyến hoạt động lên 130 chuyến/ngày và miễn phí trung chuyển hành khách trong tháng 8.

Hành khách có thể đón xe buýt tuyến 601 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Biên Hòa), 603 (Bến xe Miền Đông – Khu CN Nhơn Trạch) tại bến xe Ngã tư Vũng Tàu để đi vào Trung tâm TP.HCM.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ kết nối tuyến xe buýt liên tỉnh số 60-2 (Đại học Nông Lâm - Bến xe Phú Túc) với bến xe Ngã tư Vũng Tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM, tiếp chuyển các tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TP.HCM;

Xem xét phương án điều chỉnh hành trình một số tuyến xe buýt của tỉnh Đồng Nai để kết nối vào bến xe Miền Đông mới như tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Xuân Lộc – Bến xe Ngã tư Vũng Tàu) và tuyến xe buýt số 11 (Trạm xe Gò Dầu – Bến xe Ngã tư Vũng Tàu).