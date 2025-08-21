Hàng loạt tuyến xe buýt tạm ngưng lưu thông qua đường Lê Duẩn, hành khách chú ý 21/08/2025 20:07

(PLO)- Các tuyến xe buýt số 18, 36, 52, 155, DL02 sẽ tạm ngưng lưu thông qua đường Lê Duẩn trong 2 ngày.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt để phục vụ hoạt động Đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), từ 0 giờ ngày 22-8 đến 15 giờ ngày 23-8, tuyến đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris) sẽ cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ sự kiện.

Xe buýt sẽ ngưng lưu thông qua đường Lê Duẩn trong 2 ngày.

Các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng bao gồm tuyến số 18, số 36, số 52, số 155, DL02.

Lộ trình tạm điều chỉnh như sau:

Tuyến xe buýt số 18: Bến Thành - Chợ Hiệp Thành:

Lượt từ Bến Thành đi đến Chợ Hiệp Thành: đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Lê Duẩn - Đường Đinh Tiên Hoàng tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đường Hai Bà Trưng - Đường Lê Duẩn - Đường Đinh Tiên Hoàng.

Lượt từ Chợ Hiệp Thành đi đến Bến Thành: đoạn lộ trình Đường Hai Bà Trưng - Đường Lê Duẩn - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Hai Bà Trưng - Đường Trần Cao Vân – Công Trường Quốc Tế (Hồ con rùa) – Đường Võ Văn Tần - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tuyến xe buýt số 36: Bến Thành - Thới An:

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi đến Bến xe buýt Thới An: đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Lê Duẩn - Đường Phạm Ngọc Thạch tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đường Phạm Ngọc Thạch.

Lượt từ Bến xe buýt Thới An đi đến Bến xe buýt Sài Gòn: không thay đổi.

Tuyến xe buýt số 52: Bến Thành - Đại học Quốc gia

Lượt từ Bến Thành đi đến Đại học Quốc gia: đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Lê Duẩn - Đường Phạm Ngọc Thạch tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Pasteur - Đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đường Phạm Ngọc Thạch.

Lượt từ Đại học Quốc gia đi đến Bến Thành: đoạn lộ trình Đường Trần Cao Vân - Hồ Con Rùa - Đường Phạm Ngọc Thạch - Đường Lê Duẩn - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Trần Cao Vân - Công Trường Quốc Tế (Hồ con rùa) - Đường Võ Văn Tần – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tuyến xe buýt số 155: Bến xe buýt Sài Gòn - Nhà hát Thành phố

Đoạn lộ trình Đường Lê Duẩn - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tạm thay thế bằng đoạn lộ trình Đường Lê Duẩn – Đường Phạm Ngọc Thạch – Công Trường Quốc Tế (Hồ con rùa) – Đường Võ Văn Tần - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tuyến xe buýt số DL02: City Tour - Sài Gòn Gia Định:

Đoạn lộ trình đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Lê Duẩn tạm thay thế bằng đoạn lộ trình đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Phạm Ngọc Thạch – đường Lê Duẩn.

Trung tâm thông báo đến hành khách đi xe buýt lưu ý để sắp xếp hành trình phù hợp.