Cấm và phạt nặng xe giường nằm lưu thông trên đường hẹp, đồi núi 04/09/2025 10:29

(PLO)- Cá nhân sẽ bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng và 20 triệu đồng đối với tổ chức nếu để xe giường nằm lưu thông trên đường đồi núi.

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện và trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Trong đó có nội dung đề xuất bổ sung chế tài đối với tài xế lái xe giường nằm chạy vào đường hẹp, đồi núi.

Cụ thể, dự thảo nghị định đề xuất xử phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng với cá nhân và 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng với tổ chức kinh doanh vận tải khi sử dụng ô tô giường nằm hai tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 5 (đường 1 làn rộng tối thiểu 3,5 m, tốc độ thiết kế 30 km/h) và cấp 6 (1 làn, rộng tối thiểu 3,5 m, tốc độ thiết kế 20 km/h) miền núi.

Tài xế điều khiển xe giường nằm đi vào các tuyến đường cấp 5, 6 tới đây sẽ bị xử phạt nặng. Ảnh minh họa: V.LONG

Mức phạt trên cũng áp dụng cho doanh nghiệp vận tải không có bộ phận quản lý an toàn theo quy định, hoặc có nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định; không mua bảo hiểm cho hành khách theo quy định.

Thực tế, Bộ GTVT có quy định từ ngày 1-7-2015, cấm xe giường nằm hai tầng hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi.

Thêm vào đó, điểm đ khoản 2 điều 24 Nghị định 158/2024 của Chính phủ về quy định hoạt động vận tải đường bộ đã cấm việc xe khách giường nằm hoạt động ở những cung đường trên. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa đưa ra mức phạt cụ thể hành vi này, vì vậy cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh theo hướng trên.