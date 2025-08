Ý kiến khác nhau về đề xuất cấm xe khách giường nằm lưu thông 04/08/2025 17:27

Tại Hội nghị trao đổi giữa Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (KDVT) đường bộ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mới đây, một số doanh nghiệp đã đề xuất cấm xe giường nằm vì cho rằng xe khách giường nằm không còn an toàn, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông bởi loại xe này bản chất là xe hoán cải.

Hành khách vẫn ưu tiên lựa chọn

Chị Nguyễn Thị Quyên (ngụ TP.HCM) cho biết: “Gia đình tôi vừa di chuyển từ TP.HCM lên Đà Lạt để du lịch bằng xe giường nằm. Khi di chuyển bằng xe giường nằm, chúng tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Xuất phát từ buổi tối, sáng hôm sau lên tới Đà Lạt chúng tôi có thể đi chơi ngay. Trong khi năm trước đó, vì đi xe ghế ngồi nên tôi và các con đều rất mệt, mỗi khi xe qua đèo dốc cũng dễ say xe hơn".

Hiện nay đa số các xe khác phục vụ chặng dài cho người dân đều là xe giường nằm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đồng quan điểm, anh HVH cũng cho rằng xe giường nằm là loại phương tiện giúp hành khách thoải mái, tiện lợi hơn. "Hiện nay, trên các đoàn tàu cũng đã giảm bớt các loại ghế ngồi và đổi sang giường nằm để tạo thuận lợi cho hành khách. Nguyên nhân các vụ tai nạn do nhiều yếu tố chứ không thể nói do kết cấu xe giường nằm được"- anh H nói.

Cần đánh giá chính xác nếu có điều chỉnh

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM, cho biết ông không đồng tình với đề xuất cấm xe giường nằm. Theo ông Tính, bất cứ phương tiện nào cũng phải đảm bảo kỹ thuật mới được xuất xưởng và lưu hành trên đường. Quan điểm xe giường nằm trọng tâm thấp hơn xe ghế ngồi là đúng nhưng nguyên tắc dù là xe giường nằm hay ghế ngồi, thậm chí các loại xe limouzine cũng phải đảm bảo an toàn kỹ thuật mới cho sản xuất.

“Quan điểm cho rằng xe giường nằm thường là xe gây tai nạn là không đúng. Không nên cấm mà chỉ nên siết chặt quản lý các loại phương tiện này để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần tìm ra nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, do người lái hay do hạ tầng cơ sở. Khi đó mới kiểm soát được”- ông Tính nói và cho rằng cần chẩn đoán "đúng bệnh" mới xử lý được vấn đề.

“TP.HCM có hơn 1.000 xe giường nằm và các tỉnh cũng có hơn 1.000 xe vào TP để vận chuyển, phục vụ người dân. Nhiều doanh nghiệp xe giường nằm cung cấp dịch vụ tốt cho người dân như người lớn tuổi, ở xa lên xe nằm ngủ thoải mái sẽ đảm bảo sức khoẻ. Vì vậy, khi đề xuất cấm xe giường nằm các đơn vị cần đưa ra con số thống kê cụ thể những vụ tai nạn do xe giường nằm gây ra”- ông Tính chia sẻ thêm.

Nhiều ý kiến cho rằng tai nạn giao thông đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải do xe giường nằm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đại diện một doanh nghiệp KDVT xe khách giường nằm (chuyến Hà Tĩnh - TP.HCM), cho biết hiện đa số doanh nghiệp đều đang vay ngân hàng và trả góp xe. Nếu đề xuất cấm xe giường nằm được thông qua và có chính sách thu lại xe thì doanh nghiệp sẵn sàng chấp thuận. Bởi hiện nay, một doanh nghiệp KDVT hành khách có khoảng 10 xe thì sẽ vay ngân hàng khoảng 30-40 tỉ đồng, nếu cấm xe giường nằm thì doanh nghiệp không có khả năng trả tiền ngân hàng.

“Giao thông là mạch máu đi lại của Việt Nam, nếu không có xe giường nằm thì có xe ghế ngồi. Tuy nhiên, vấn đề xảy ra tai nạn ở đây cần xác định xác định rõ nguyên nhân là do quản lý của từng doanh nghiệp, do tài xế phóng nhanh vượt ẩu hay do hạ tầng đường bộ ...chứ không phải hầu hết do chế tạo của xe bởi mỗi phương tiện khi được xuất xưởng đều được kiểm định an toàn và khi đến hạn cũng phải kiểm định”- vị đại diện nói.