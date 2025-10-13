Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC: ‘Chậm lại để an toàn hơn” 13/10/2025 12:18

(PLO)- Trò chuyện với học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC nhắn gửi khi sử dụng mạng xã hội, các em cần chậm lại để an toàn hơn trên không gian mạng.

Sáng 13-10, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, tổ chức workshop “An toàn trên mạng bắt đầu từ nhận thức” với sự tham gia của chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu).

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC giao lưu với học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trò chuyện với học sinh, chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC đặt câu hỏi: “Làm sao để đặt mật khẩu an toàn?”. Một học sinh trả lời mật khẩu mạnh cần bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, và tốt nhất là một chuỗi chỉ mình biết.

Anh Hiếu PC đồng tình và cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm mạng hiện nay đã sử dụng AI để phá mật khẩu. Những mật khẩu phổ biến như “123456” hay các từ có trong từ điển có thể bị bẻ khoá chỉ trong vài giây. Việc đặt mật khẩu theo ngày sinh, tên thú cưng hay thông tin cá nhân phổ biến cũng rất dễ bị khai thác.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân giao lưu với chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khi hỏi có ai từng mất tài khoản Facebook chưa, nhiều học sinh giơ tay.

Một nữ sinh chia sẻ: “Em từng bị mất tài khoản do bấm vào link nhận quà miễn phí từ bạn em”. Chuyên gia lý giải, đây là chiêu lừa quen thuộc: tạo cảm giác cấp bách, dụ người dùng nhấp vào link để chiếm quyền tài khoản.

Ngoài ra, việc tải game lậu, phần mềm miễn phí từ các nguồn không rõ ràng cũng là nguyên nhân khiến thông tin cá nhân bị đánh cắp. "Không có gì là miễn phí. Khi các em dùng phần mềm lậu, không chỉ vi phạm bản quyền mà còn có nguy cơ mất dữ liệu cá nhân” - anh Hiếu PC nhấn mạnh.

Một vấn đề nghiêm trọng khác được anh Hiếu PC đề cập là tình trạng bắt cóc trực tuyến nhắm vào học sinh. Việc chia sẻ hình ảnh, thông tin nơi học, nơi ở… khiến các đối tượng xấu dễ dàng thu thập, phân tích và tiếp cận nạn nhân.

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC và ban giám hiệu nhà trường chụp hình cùng học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC khuyên học sinh cần cảnh giác, không nhấp vào đường link lạ va đặc biệt không cơ quan chức năng nào làm việc qua điện thoại hay yêu cầu cung cấp thông tin qua link. Khi gặp tình huống đáng ngờ, cần báo ngay với người thân, giáo viên hoặc cơ quan chức năng.

Thông điệp được chuyên gia nhấn mạnh: "Chậm lại để an toàn hơn trên không gian mạng”.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Lừa đảo công nghệ và bắt cóc online đang là mối lo ngại lớn, đặc biệt với học sinh. Nhà trường có trách nhiệm trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình".

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân chụp hình cùng với Hiếu PC. Ảnh: NQ

Ông Phú chia sẻ thêm, trong 70 phút, chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC đã mang đến nhiều bài học quý giá, và nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung này vào các tiết học và hoạt động giáo dục.

Sau buổi chia sẻ, tổ Ngữ văn sẽ hướng dẫn học sinh viết bài cảm nhận để đánh giá nhận thức về an toàn mạng.

Đặc biệt, vào ngày 27-10, trường sẽ mời Công an TP.HCM đến chia sẻ chuyên đề mở rộng, giúp học sinh có thêm góc nhìn đa chiều và phòng tránh những rủi ro không đáng có.