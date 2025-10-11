Tuyển viên chức ngành giáo dục: Nhiều môn khan hiếm giáo viên 11/10/2025 16:31

(PLO)- Trong đợt 1 tuyển viên chức ngành giáo dục, TP.HCM tuyển được 3.908 giáo viên, chiếm 70% so với nhu cầu, còn thiếu 1.800 người ở nhiều vị trí.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, tổng nhu cầu tuyển dụng đợt 1 của TP là 5.696 giáo viên, hiện đã tuyển được 3.909 người.

Ứng viên tham dự kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục đợt 1 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong đó, mầm non tuyển được 570/582 giáo viên; tiểu học tuyển được 1.202/1.646 giáo viên; THCS tuyển được 1.594/2.630 giáo viên; THPT tuyển được 499/569 giáo viên.

Trong đợt tuyển viên chức ngành giáo dục vừa rồi, các môn khó tuyển dụng là âm nhạc, mỹ thuật, tin học, lịch sử và địa lý, công nghệ, cấp tiểu học và THCS.

Cụ thể, môn mỹ thuật chỉ tiêu 394, tuyển được 77 giáo viên, còn thiếu 317 người.

Môn âm nhạc, chỉ tiêu cần tuyển là 368, kết thúc đợt 1 có 86 ứng viên trúng tuyển, còn thiếu 282 giáo viên.

Môn tin học, nhu cầu là 306, tuyển được 156 giáo viên, còn thiếu 150.

Môn lịch sử và địa lý cũng hiếm ứng viên khi nhu cầu là 413 người, chỉ tuyển được 221 giáo viên, còn thiếu 192 người.

Tương tự, môn công nghệ cần tuyển 197 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 32 ứng viên trúng tuyển, còn thiếu 165.

Trong khi đó, các môn hoá, sinh học, vật lý bậc THPT, tiếng Nhật, Trung đều tuyển đủ số lượng.

Điều đáng nói, một số môn như vật lý, hoá học, sinh học, tỉ lệ chọi rất cao. Các môn khác lịch sử, địa lý, giáo dục quốc phòng ở bậc THPT và khoa học tự nhiên (THCS) cũng gần đủ chỉ tiêu.

Ở góc độ từng bậc học, Tiểu học và THCS còn thiếu giáo viên rất nhiều vị trí. Cụ thể, tiểu học còn thiếu 444 ứng viên, THCS thiếu 1.000 giáo viên. Riêng bậc mầm non tuyển gần đủ, còn THPT thiếu 70 người.

Tình trạng khó tuyển dụng các môn âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ đã diễn ra trong nhiều năm qua. Lý do, các vị trí này có rất ít ứng viên đăng ký so với nhu cầu.

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sau khi giáo viên mới nhận việc, Sở sẽ tiếp tục rà soát để tuyển bổ sung từ nguồn ứng viên trong đợt 1 còn chưa trúng tuyển. Lý do, trong đợt tuyển dụng vừa qua, thí sinh đăng ký nguyện vọng theo từng trường.

Một số môn thu hút nhiều ứng viên ứng tuyển, dẫn tới dù điểm cao nhưng vẫn trượt do hết chỉ tiêu.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ thông báo các vị trí còn thiếu để những thí sinh đạt điểm cao vẫn có cơ hội, theo nguyên tắc xét từ trên xuống.