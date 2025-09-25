Tuyển viên chức ngành giáo dục TP.HCM năm 2025: Những điểm đáng lưu ý 25/09/2025 15:59

(PLO)- Hơn 10.000 ứng viên sẽ tham dự vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục tại TP.HCM trong ngày 27 và 28-9.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2025.

Cô trò Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hơn 10.000 ứng viên dự thi

Theo đó, sau vòng xét hồ sơ, có 10.176 ứng viên đủ điều kiện dự thi vòng 2. Đây là kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục có số lượng ứng viên dự thi cao nhất từ trước đến nay sau khi TP.HCM hợp nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức cho tất cả các bậc học, từ mầm non đến THPT. Trước đây, Sở GD&ĐT TP chỉ phụ trách bậc THPT, còn mầm non, tiểu học và THCS do UBND quận, huyện phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức.

Kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm

Ứng viên đủ điều kiện sẽ dự thi vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục trong hai ngày 27 và 28-9. Kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm.

Cấp mầm non: Thi tại Trường THPT Trưng Vương (số 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).

Cấp tiểu học (bao gồm dạy nhiều môn, tổng phụ trách, giáo dục đặc biệt): Thi tại Trường THPT Hùng Vương (số 124 đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn).

Cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên (với các môn xã hội, lịch sử - địa lý, ngữ văn, toán): Thi tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa ( số 20 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).

Cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên (môn tự nhiên, thể dục thể chất, quốc phòng và an ninh): Thi tại Trường THPT Gia Định (số 44 đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Cấp tiểu học và THCS với các môn tin học, âm nhạc - mỹ thuật, công nghệ, kinh tế và pháp luật, giáo dục công dân: Thi tại Trường THPT Marie Curie (số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa).

Riêng môn ngoại ngữ: Thi tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (số 2 đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu).

Buổi sáng thi từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều thi từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút.

Cách thức dự thi

Ứng viên bốc thăm chọn đề thực hành; chuẩn bị nội dung trình bày vào phiếu chuẩn bị trong thời gian 15 phút; nộp phiếu chuẩn bị cho thành viên ban kiểm tra, sát hạch.

Ứng viên trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo nội dung chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của thành viên ban kiểm tra, sát hạch (nếu có) trong 15 phút.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi, gồm:

Hai bản chính phiếu đăng ký dự tuyển (có ảnh, ký tên ghi rõ họ và tên), thí sinh sẽ nộp lại 1 phiếu khi tham gia dự thi.

Bút và nhạc cụ, họa phẩm (đối với môn âm nhạc, mỹ thuật), sách giáo khoa của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Tiểu học: lớp 3, 4; THCS: lớp 6, 7, 8; THPT; lớp 10, 11) trong danh mục sách giáo khoa đã được UBND TP.HCM phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.

Thí sinh không được phép mang vào phòng thi: Điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu không có liên quan đến nội dung thi.

Về trang phục dự thi, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý:

Nữ: Áo dài truyền thống.

Nam: Áo sơ mi, quần tây.

Riêng vị trí giáo viên môn giáo dục thể chất và vị trí giáo viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh: Mặc trang phục chuyên môn theo quy định.