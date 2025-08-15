Quy trình 6 bước tuyển giáo viên tại TP.HCM cho năm học mới 15/08/2025 10:27

(PLO)- TP.HCM tuyển hơn 6.000 giáo viên cho năm học mới. Quy trình tuyển giáo viên trải qua 2 vòng.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra thông báo kế hoạch tuyển giáo viên năm học 2025-2026 cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT.

Một giờ học của các bé Trường Mầm non 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT cần tuyển 671 giáo viên. Trong đó, Khu vực 1 (TP.HCM trước đây) tuyển 460 giáo viên; Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) tuyển 157 giáo viên; Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tuyển 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, số lượng cần tuyển là 5.726 viên chức vị trí giáo viên.

Trong đó, bậc mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, trung học cơ sở 3.071.

Khu vực 1 tuyển 3.089 giáo viên; Khu vực 2 tuyển 1.990 giáo viên; Khu vực 3 tuyển 647 giáo viên.

Tuyển giáo viên được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy. Hình thức thi là thực hành, thời gian 30 phút với nội dụng kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp.

Quy trình tuyển giáo viên gồm 6 bước.

- Bước 1: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và thu lệ phí dự thi.

Từ ngày 14-8 đến 17 giờ ngày 12-9: Người đăng ký dự tuyển giáo viên vào trang thông tin theo liên kết http://tuyendung.hcm.edu.vn, đăng nhập thông tin cá nhân.

- Bước 2: Thông báo người có đủ điều kiện dự thi vòng 2.

Từ ngày 15-9 đến ngày 18-9, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2.

- Bước 3: Tổ chức thi vòng 2. Thời gian tổ chức từ 22-9 đến ngày 25-9.

Thí sinh dự thi vòng 2 theo thông báo triệu tập. Khi đi đem theo bản chính căn cước công dân, phiếu đăng ký dự tuyển. Hình thức thi là thực hành, thời gian 30 phút.

- Bước 4: Thông báo kết quả tuyển dụng.

Từ ngày 25-9 đến 27-9, Sở GD&ĐT sẽ thông báo kết quả tuyển dụng trên trang thông tin điện tử; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

- Bước 5: Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Từ 26-9 đến ngày 25-10, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 1 trong 3 trụ sở.

- Bước 6: Người trúng tuyển nhận quyết định tuyển dụng và đến đơn vị được phân công để nhận nhiệm vụ.

Từ ngày 1-10 đến 5-11-2025, Sở GD&ĐT sẽ ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển viên chức theo địa chỉ đã đăng ký và tới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc mà người trúng tuyển viên chức được phân công đến nhận nhiệm vụ.