Tuyển viên chức ngành giáo dục: Hơn 10.000 người dự thi, chỉ 3.908 trúng tuyển 06/10/2025 18:51

Ngày 6-10, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục đợt 1, năm học 2025-2026.

Các ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2025-2026. Ảnh: NQ

Theo đó, trong tổng số 10.175 ứng viên dự tuyển có 3.908 người đủ điều kiện trúng tuyển vào các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đến THPT, GDTX theo nguyện vọng trường ứng viên đã đăng ký lựa chọn trước đó. Khu vực 1 (TP.HCM cũ) tuyển được nhiều giáo viên nhất.

Trong khi đó, đợt 1, Sở GD&ĐT TP.HCM cần tuyển 5.696 giáo viên.

Cụ thể, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, nhu cầu tuyển dụng là 674 viên chức vị trí giáo viên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.022 viên chức vị trí giáo viên.

Trong đợt 1, Sở GD&ĐT tuyển được 3.908 giáo viên ở tất cả các bậc học. Ảnh: NQ

Như vậy, số vị trí chưa tuyển dụng được là 1.821 giáo viên.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển có tên trong danh sách cần hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); bảng điểm; phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử http://tuyendung.hcm.edu.vn và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.