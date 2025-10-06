Tuyển viên chức ngành giáo dục: Hơn 10.000 người dự thi, chỉ 3.908 trúng tuyển

Ngày 6-10, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục đợt 1, năm học 2025-2026.
Theo đó, trong tổng số 10.175 ứng viên dự tuyển có 3.908 người đủ điều kiện trúng tuyển vào các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đến THPT, GDTX theo nguyện vọng trường ứng viên đã đăng ký lựa chọn trước đó. Khu vực 1 (TP.HCM cũ) tuyển được nhiều giáo viên nhất.
Trong khi đó, đợt 1, Sở GD&ĐT TP.HCM cần tuyển 5.696 giáo viên.
Cụ thể, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, nhu cầu tuyển dụng là 674 viên chức vị trí giáo viên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.022 viên chức vị trí giáo viên.
Như vậy, số vị trí chưa tuyển dụng được là 1.821 giáo viên.
Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển có tên trong danh sách cần hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); bảng điểm; phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT TP.HCM.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử http://tuyendung.hcm.edu.vn và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Tỉ lệ "chọi" nhiều môn khá cao
Trong 10.175 ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, ở bậc THPT các môn lý, hóa, sinh, toán tiếp tục có tỉ lệ chọi rất cao.
Cụ thể, môn hóa nhu cầu là 20 giáo viên, với 266 ứng viên đăng ký, tỉ lệ chọi tương ứng 13,3;
Môn sinh tuyển 19 giáo viên với 120 ứng viên đăng ký, tỉ lệ chọi 6,3.
Môn lý tuyển 18 song số lượng ứng viên đăng ký lên đến 265, tỉ lệ chọi 14,7.
Môn toán nhu cầu tuyển 68, ứng viên đăng ký là 367, tỉ lệ chọi 5,39.