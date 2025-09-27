Tuyển viên chức ngành giáo dục TP.HCM: Quy mô chưa từng có 27/09/2025 10:04

(PLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-9, hơn 10.000 ứng viên sẽ tham dự vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức cho tất cả bậc học, từ mầm non đến THPT.

Sau vòng xét hồ sơ, có 10.176 ứng viên đủ điều kiện dự thi vòng 2. Đây là kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục có số lượng ứng viên dự thi cao nhất từ trước đến nay sau khi TP.HCM hợp nhất.

Với số lượng ứng viên lớn, kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm.

Các ứng viên dự thi kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục tại phòng chờ. Ảnh: NQ

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, là điểm dự thi cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên các môn văn, toán, lịch sử và địa lý...

Sáng nay, 26-9, dù trời mưa nhưng nhiều ứng viên có mặt rất sớm tại điểm thi.

Tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế, Lê Nguyễn Thuỳ Dung chọn TP.HCM để thực hiện ước mơ làm cô giáo.

“TP.HCM có nhiều cơ hội nghề nghiệp và đợt tuyển viên chức lần này là minh chứng cho điều đó. Tôi chọn ứng tuyển vào Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định” - Dung nói.

Ứng viên tranh thủ xem bài trước giờ thi. Ảnh: NQ

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Dung tham gia một kỳ thi tuyển dụng giáo viên có quy mô lớn như vậy nên cô khá hồi hộp và lo lắng. Đây là cơ hội để Dung thử sức và đánh giá năng lực bản thân.

“Sau khi Sở GD&ĐT công bố các nội dung thi, tôi đã tập trung ôn luyện bằng cách thực hành soạn giáo án, tìm hiểu và cập nhật các thông tư, văn bản chuyên môn. Tuy không có học sinh để thực hành trực tiếp, nhưng tôi đã tự chuẩn bị giáo án và tự diễn tập giảng dạy để rèn luyện kỹ năng” - Dung bộc bạch.

Các ứng viên trước giờ thi. Ảnh: NQ

Đến từ Khánh Hoà, Bùi Thị Phương dự thi môn ngữ văn vào Trường THCS Nguyễn Thị Hương, xã Nhà Bè.

“Tôi có tới trường tìm hiểu học sinh, cơ sở vật chất, thấy phù hợp nên đăng ký dự thi” - Phương nói.

Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Phương về dạy hợp đồng tại một trường gần nhà.

“Lần này, tôi vào TP.HCM với hy vọng tìm kiếm được một công việc ổn định” - Phương chia sẻ.

Nhiều ứng viên cho biết kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục là cơ hội lớn để có một công việc ổn định, phù hợp năng lực. Ảnh: NQ

Sau một thời gian đi dạy hợp đồng, kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục do Sở GD&ĐT tổ chức là cơ hội để Lý Thuỵ Hoàng Yến tìm một công việc ổn định.

Theo Yến, các thông tin tuyển dụng đều được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT. Việc công khai hóa toàn bộ quy trình giúp các ứng viên an tâm hơn và có cơ hội tìm được công việc đúng với chuyên môn, năng lực.

“Nếu trúng tuyển và chính thức đứng lớp, điều tôi mong muốn nhất là mang đến năng lượng tích cực cho học sinh. Tôi luôn tâm niệm câu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng trong nghề giáo của mình.

Môn ngữ văn thường bị gắn với sự nhàm chán, nhưng tôi tin rằng, với thế hệ giáo viên trẻ như chúng tôi, cách tiếp cận môn văn sẽ thay đổi – mới mẻ hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn với học sinh" - Yến nói.

Trần Quốc Hậu ứng tuyển giáo viên dạy môn lịch sử - địa lý. Ảnh: NQ

Vừa tốt nghiệp ngành sư phạm lịch sử - địa lý, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trần Quốc Hậu đã đăng ký tham gia kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục. Trước đó, Hậu thỉnh giảng tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ.

“Đây là kỳ thi rất quan trọng, nhất là với sinh viên mới ra trường như tôi. Ai cũng mong muốn được vào biên chế để có sự ổn định lâu dài trong nghề giáo”, Hậu chia sẻ.