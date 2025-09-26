Đề thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD&ĐT tự tin dù nhiều ý kiến trái chiều 26/09/2025 18:59

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, khi đề thi tốt nghiệp THPT được công bố, ban đầu có dư luận trái chiều nhưng kết quả đã chứng minh tất cả.

Chiều 26-9, tại TP.HCM, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi phục vụ ba mục tiêu quan trọng: Xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học, cao đẳng; đồng thời đánh giá chất lượng dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

"Kết quả kỳ thi đã phần nào phản ánh đúng chất lượng dạy và học trong nhà trường. Điểm trung bình của hầu hết môn đều cao hơn năm 2024" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Cạnh đó, phổ điểm thi rộng, có sự phân hóa tốt, giúp phản ánh năng lực thực tế của học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học trong xét tuyển.

Những môn có điểm trung bình thấp hơn như lịch sử, tiếng Anh cũng là chỉ dấu xác thực về chất lượng dạy và học, giúp các cấp quản lý có cơ sở điều chỉnh chính sách giáo dục phù hợp trong thời gian tới.

Kết quả thi cũng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Cụ thể, 70-80% thí sinh đạt điểm trên trung bình ở nhiều môn cho thấy chất lượng học tập của học sinh đang được cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, tất cả địa phương trên cả nước đều có thí sinh đạt điểm cao, không có tỉnh, thành nào "trắng điểm giỏi". Điều này thể hiện sự đồng đều hơn về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền – một mục tiêu mà toàn ngành giáo dục đã và đang nỗ lực hướng tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ tổ chức sớm hơn

Toàn cảnh hội nghị chiều nay. Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định vẫn giữ sự ổn định như năm 2025, song cần thực hiện một số nhiệm vụ như sửa đổi, bổ sung quy chế và công bố sớm để địa phương chủ động; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm; bổ sung câu hỏi vào ngân hàng đề; xây dựng, củng cố đội ngũ ra đề; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6. Việc tổ chức sớm kỳ thi giúp giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh cũng như giảm tốn kém cho các trường.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các Sở GD&ĐT ngay từ đầu năm học cần tăng cường dạy học chính khóa, quan tâm sát sao đến học sinh lớp 12, chú trọng quá trình dạy học thường xuyên để đảm bảo chất lượng, đồng thời giảm áp lực cho giai đoạn ôn thi.

Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ phải gắn kết với kiểm tra cuối kỳ, kể cả sắp xếp môn thi, phòng thi. Đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm học sinh trung bình, yếu và học sinh cần được hỗ trợ tăng cường.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các khâu chuyên môn phải quán triệt tinh thần “4 đúng, 3 không”: Đúng quy chế, đúng quy trình, đúng chức trách, đúng thời điểm; không lơ là, không áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống bất thường.

Bên cạnh đó, thứ trưởng bổ sung thêm tiêu chí “2 tăng cường”: Tăng cường tinh thần trách nhiệm của giáo viên và tăng cường tinh thần tự giác của học sinh.