'Bắt cóc trực tuyến' gia tăng: Ngành giáo dục TP.HCM vào cuộc 10/10/2025 18:18

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về các nguy cơ, phương thức của bắt cóc trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc phối hợp triển khai chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Trong ngày 2-8, Công an TP.HCM tiếp nhận trình báo, giải cứu hai nam sinh viên bị "bắt cóc online". Ảnh: NT

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện công văn về việc triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên; công văn tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hiện, tình trạng bắt cóc trực tuyến gia tăng, Sở yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, các phương thức và thủ đoạn; trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề về tội phạm trên không gian mạng.

Ngoài ra, trường học phải tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp; phối hợp triển khai và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại cơ sở giáo dục trong chiến dịch do ngành công an tổ chức.

Cũng trong ngày hôm nay, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không một mình” được triển khai với quy mô toàn quốc, hướng tới 12 triệu thanh thiếu niên (12–24 tuổi), mở rộng tiếp cận tới 22 triệu học sinh, sinh viên và hàng triệu phụ huynh, giáo viên.

Trong khuôn khổ chiến dịch, sẽ diễn ra Lễ ký “Công ước Hà Nội” vào ngày 25 và 26-10, cùng Tọa đàm quốc tế về hợp tác xuyên biên giới phòng, chống buôn người và tội phạm mạng nhắm vào thanh thiếu niên, với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em trong thời đại số.