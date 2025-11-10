Công bố lịch thi học sinh giỏi quốc gia 10/11/2025 19:13

(PLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra vào ngày 25 và 26-12. Trước đó một ngày, thí sinh được thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ.

Ngày 10-11, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học có trường THPT chuyên, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Theo đó, lịch thi sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26-12.

Ngày 25-12: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Ngày 26-12: Tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

Trước đó một ngày, tức 24-12, các hội đồng coi thi tổ chức cho thí sinh thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ, hoàn thành trước 16 giờ. Các đơn vị tự chuẩn bị đề thi nói để thí sinh thi thử hoặc cho thí sinh giới thiệu về bản thân.

Ảnh minh hoạ: TT

Các đơn vị dự thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT cung cấp. Phần mềm và hướng dẫn sử dụng được gửi tới các đơn vị trước ngày 18-11.

Sau sáp nhập, cả nước có 42 đơn vị dự thi, gồm 34 tỉnh, thành và các đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Huế, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM, Vinh, Tân Tạo và trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Theo quy chế thi vừa được ban hành hồi tháng 10-2025, những địa phương giữ nguyên sau sắp xếp và các trường đại học được cử tối đa 10 học sinh ở mỗi môn, riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh - tương tự năm ngoái.

Với các tỉnh, thành thuộc diện sáp nhập, mỗi đội tuyển được tối đa 20-30 thí sinh (tùy quy mô). Riêng TP.HCM được cử 40 em dự thi ở mỗi môn.