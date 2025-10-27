Bị kết luận hàng loạt sai phạm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM phản hồi 27/10/2025 20:26

(PLO)- Bị Sở GD&ĐT TP.HCM kết luận hàng loạt sai phạm về tài chính, tuyển sinh và nhân sự, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã có văn bản giải trình chi tiết để làm rõ.

Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây có thông báo kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo, tài chính và sử dụng tài sản công.

Cuộc kiểm tra được tiến hành theo quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT từ tháng 4-2025, kéo dài đến tháng 9-2025, trên cơ sở nhiều phản ánh liên quan đến hoạt động của nhà trường.

Nhiều sai phạm về tổ chức nhân sự, còn hơn 20 tỉ chưa hoàn trả

Theo báo cáo, hiện trường chưa có hiệu trưởng, do ông Phạm Hữu Lộc – nguyên hiệu trưởng – đã được điều động làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Ông Đinh Văn Đệ là phó hiệu trưởng phụ trách chung.

Sở GD&ĐT kết luận việc bổ nhiệm và quản lý cán bộ tại trường có nhiều sai sót. Trường bổ nhiệm ông PHT chưa đúng quy định của Nghị định 115/2020, hồ sơ thiếu các giấy tờ bắt buộc, trong đó có bản nhận xét, đánh giá và kết luận tiêu chuẩn chính trị. Trường cũng áp dụng văn bản nội bộ đã hết hiệu lực làm căn cứ bổ nhiệm.

Tương tự, việc bổ nhiệm và điều động ông LXT chưa bảo đảm quy trình, hồ sơ nhân sự không đúng mẫu. Trường cũng chưa thực hiện đúng quy định khi cho ông LVD thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, do chưa có văn bản chấp thuận của Đảng ủy trường.

Đoàn kiểm tra còn ghi nhận trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ chưa được công nhận hợp pháp: Ông NTNg dùng bằng tiến sĩ và thạc sĩ quản trị kinh doanh chưa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận; trường khi tuyển dụng ông LXT cũng không thẩm tra văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Đáng chú ý, trong kết luận này, liên quan đến vấn đề tài chính, trong giai đoạn 5 năm học từ 2020-2021 đến 2024-2025, trường đã tạm thu tổng cộng khoảng 158 tỉ đồng học phí của sinh viên. Việc “tạm thu” này bao gồm cả những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trong khi theo quy định, nhóm đối tượng này không được thu trước mà nhà trường phải lập danh sách để ngân sách nhà nước cấp bù.

Sở GD&ĐT kết luận: Việc tạm thu học phí của sinh viên thuộc diện miễn, giảm là không đúng quy định của Nghị định 81/2021.

Sau khi được ngân sách cấp bù, trường có thực hiện hoàn trả cho sinh viên, tuy nhiên đến ngày 31-3-2025 vẫn còn hơn 20,4 tỉ đồng chưa hoàn trả. Nguyên nhân được trường nêu là do một số sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản, đã tốt nghiệp hoặc không còn liên hệ.

Ngoài ra, trường chưa nộp toàn bộ số học phí vào Kho bạc Nhà nước theo quy định, mà gửi vào tài khoản ngân hàng thương mại, khiến không tách được phần lãi phát sinh từ nguồn tạm thu. Việc báo cáo các khoản tạm thu, hoàn trả trong báo cáo tài chính cũng không đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Sở cũng lưu ý việc thu thêm các khoản học phí cho các môn kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ TOEIC không có cơ sở pháp lý rõ ràng và không đúng quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tin tài chính được báo cáo trong kết luận kiểm tra về Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Nhiều sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy trường có nhiều sai phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Một số hồ sơ người học không đầy đủ giấy tờ, thậm chí có trường hợp chưa tốt nghiệp trung cấp vẫn được tuyển liên thông lên cao đẳng. Một số lớp liên kết đào tạo được mở tại địa điểm ngoài trường nhưng chưa được cấp phép hoạt động.

Trường tổ chức đào tạo và cấp bằng khi chưa hoàn tất quy trình: có lớp mở trước khi có quyết định trúng tuyển; có trường hợp người học được công nhận tốt nghiệp khi chưa đủ điều kiện, hoặc chưa tổ chức họp xét tốt nghiệp theo quy định…

Đáng chú ý, nhiều giảng viên bị phân công vượt định mức giờ giảng, có người dạy tới gần 6.000 giờ/năm; một số môn kỹ năng mềm được giao cho người dạy không có chuyên môn phù hợp. Trường còn ký hợp đồng thỉnh giảng với chính giảng viên cơ hữu – trái quy định Luật Giáo dục 2019.

Ngoài ra, nhiều vấn đề khác về quản lý tài sản, cho thuê tài sản công, các hợp đồng liên kết và hợp tác… cũng chưa thực hiện đúng quy định.

Từ kết quả trên, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức kiểm điểm, rà soát, khắc phục toàn diện các sai phạm, báo cáo kết quả về Sở trước thời hạn quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được Sở chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Nhà trường giải trình gì?

Tuy nhiên, sau khi kết luận thanh tra này được công bố, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã có văn bản báo cáo gửi Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhằm giải trình một số nội dung được ghi nhận trong kết quả kiểm tra.

Theo báo cáo của nhà trường, quá trình kiểm tra của đoàn công tác Sở GD&ĐT diễn ra từ năm 2017 đến nay, vượt ngoài kế hoạch ban đầu là giai đoạn 2020–2024. Nhà trường cho biết đã nỗ lực cung cấp hồ sơ, minh chứng theo yêu cầu, tuy nhiên có thời điểm chưa kịp thời do phải trích lục hồ sơ từ nhiều năm trước. Trường cũng bày tỏ chưa đồng thuận với một số kết luận vì cho rằng chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, ảnh hưởng đến uy tín và sự ổn định của đơn vị.

Trong phần giải trình cụ thể, nhà trường thừa nhận một số thiếu sót trong công tác tổ chức và nhân sự. Trường hợp bổ nhiệm ông PHT chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng đã thực hiện đầy đủ quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Trường cam kết bổ sung hồ sơ và rà soát quy trình bổ nhiệm theo Nghị định 115/2020 và Nghị định 85/2023.

Tương tự, việc bổ nhiệm ông LXT cũng được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn quản lý theo Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH, tuy nhiên thiếu quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ. Trường đã bổ sung hồ sơ và xác minh chứng chỉ tiếng Anh của ông T theo quy định.

Về sử dụng văn bằng, chứng chỉ, trường thừa nhận chưa kiểm tra tính hợp pháp bằng cấp của ông NTNg do cơ sở nước ngoài cấp. Trường đã yêu cầu ông Ng tạm ngưng sử dụng các văn bằng này cho đến khi có xác nhận của Bộ GD&ĐT.

Một điểm đáng chú ý là việc tạm thu học phí của sinh viên thuộc diện miễn giảm. Theo kết luận của đoàn kiểm tra, từ năm học 2020–2021 đến 2024–2025, trường đã tạm thu hơn 158 tỷ đồng từ 15.943 sinh viên. Trong đó, trường đã hoàn trả cho gần 14.000 sinh viên và còn hơn 2.000 sinh viên chưa được hoàn trả với hơn 20 tỷ đồng chưa hoàn trả.

Theo báo cáo của trường, tính đến tháng 9-2025, trường chỉ còn 176 sinh viên chưa nhận lại tiền với hơn 500 triệu đồng

Đoàn kiểm tra cho rằng việc tạm thu học phí của đối tượng được miễn là không đúng quy định. Tuy nhiên, nhà trường phản hồi rằng cần phân biệt rõ giữa hai nhóm đối tượng: hệ Cao đẳng ngành nghề độc hại và hệ trung cấp (T4 – học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp). Trong đó, số tiền tạm thu của hệ trung cấp là hơn 127 tỷ đồng, và đến ngày 31-3-2025, trường đã hoàn trả hơn 125 tỷ đồng cho 12.923 học sinh. Số tiền còn lại hơn 1,1 tỷ đồng chưa hoàn trả là do sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin tài khoản ngân hàng, dù nhà trường đã nhiều lần ban hành thông báo nhắc nhở.

Và tính đến tháng 9-2025, trường chỉ còn 176 sinh viên chưa nhận lại tiền với hơn 500 triệu đồng. Hiện trường đang đôn đốc học sinh, sinh viên nhanh chóng việc cung cấp số tài khoản để hoàn tất việc hoàn trả tiền.

Về cơ sở pháp lý, trường khẳng định sinh viên hệ Trung cấp (T4) thuộc diện được miễn học phí không phải là đối tượng “không phải đóng học phí”. Do đó, việc tạm thu học phí là cần thiết để đảm bảo quy trình xét duyệt chính xác, tránh cấp bù sai đối tượng. Trường cũng viện dẫn các quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và Nghị định 81/2021, trong đó nêu rõ người học bị kỷ luật, lưu ban, học lại hoặc học bổ sung sẽ không được cấp bù tiền miễn giảm học phí. Vì vậy, việc tạm thu giúp kiểm soát và đảm bảo chỉ chi trả cho người học đủ điều kiện sau khi kết thúc năm học.

Cũng theo báo cáo của trường, toàn bộ khoản thu học phí của người học, bao gồm cả các khoản tạm thu đối với đối tượng được miễn giảm đều được nhà trường ghi nhận đầy đủ vào hệ thống kế toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, các khoản thu này được hạch toán là doanh thu dịch vụ và được nộp vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình quản lý tài chính công lập.

Ngoài ra, trường cũng phản hồi về việc các khoản thu liên quan đến thi chứng chỉ TOEIC là khoản thu dịch vụ và đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Việc dùng từ “Phí/Lệ phí” là do sử dụng biểu mẫu cũ, và trường cam kết sẽ điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Cạnh đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cũng bày tỏ không đồng tình với một số nhận định trong kết luận như việc nhà trường cắt xén chương trình để lấy tiền sinh viên thông qua học phí; phân công giảng dạy môn học chưa đúng quy định; giao giáo viên dạy khối lượng lớn…

Trường cũng đề nghị đoàn kiểm tra xem xét lại một số nội dung như công tác quản lý sử dụng tài sản công; tuyển sinh không phù hợp…

Cũng trong báo cáo giải trình, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cam kết rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ, văn bản pháp lý và thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động đúng quy định, giữ vững uy tín và ổn định nội bộ.