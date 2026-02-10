Giáo viên ở Đắk Lắk viết tâm thư đòi quyền lợi phụ cấp ưu đãi nghề 10/02/2026 16:39

(PLO)- Một số giáo viên ở Đắk Lắk viết tâm thư đề nghị cơ quan chức năng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề còn thiếu trong nhiều năm.

Ngày 10-2, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết sở đã báo cáo UBND tỉnh việc chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề giáo cho giáo viên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũ.

Ảnh minh họa

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, sở nhận được tâm thư của một số giáo viên đề nghị chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũ.

Tháng 4-2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo trên địa bàn. Thanh tra xác định từ ngày 4-6-2021 đến hết năm 2024, UBND TP Buôn Ma Thuột cũ chi trả thiếu cho giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn bảy xã, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng số tiền chi trả thiếu là hơn 30,4 tỉ đồng.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị UBND các xã, phường liên quan rà soát, báo cáo kinh phí mà UBND TP Buôn Ma Thuột cũ chi trả thiếu.

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũ cho rằng không có văn bản nào của cấp có thẩm quyền quy định địa phương là miền núi. Do đó, đơn vị này áp dụng mức phụ cấp ưu đãi ở đồng bằng, thị xã, thành phố cho giáo viên là 35%.

Tuy nhiên, qua rà soát, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII xác định Quyết định số 861/QĐ-TTG ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Chiếu theo quyết định này, có bảy xã, phường thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ gồm phường Ea Tam, xã Hòa Thắng, xã Ea Tu, xã Ea Kao, xã Cư Êbur, xã Hòa Xuân, xã Hòa Phú thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Vì vậy, giáo viên đang giảng dạy trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các địa phương nêu trên được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 50%.