299 người nhập viện vì ăn bánh mì, tìm thấy nhiều vi khuẩn 11/11/2025 20:54

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM vừa mới có báo cáo thông tin chính thức vụ việc 299 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM vừa có báo cáo chính thức vụ việc hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì có tên CB (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Bệnh nhân ngộ độc điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Theo báo cáo, vào ngày 7-11 hàng loạt người ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên, phải nhập viện cấp cứu. Số người nhập viện đã ăn bánh mì tại tiệm này từ ngày 4 đến 6-11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để xác minh, xử lý vụ việc.

Từ ngày 7-11 đến nay, Đoàn điều tra của Sở An toàn thực phẩm đã đến các bệnh viện có bệnh nhận nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì để điều tra tình hình dịch tễ, hỏi thăm các ca bệnh để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.



Ghi nhận đến ngày 11-11, có 299 trường hợp ăn bánh mì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại, Đoàn điều tra đã gửi các mẫu nguyên liệu gồm: pate, gà, bơ, dưa chua và mẫu dưa leo để kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, trong quá trình thu dung, điều trị một bệnh nhân kết quả dương tính với một số vi khuẩn Salmonella, Staphylococcus coagulase negative....

Làm việc với chủ cơ sở này được biết, chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu và tự chế biến thành phần gà, bơ và dưa chua, rồi làm bánh mì bán cho khách (đều không có hóa đơn).

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 16 giờ ngày 11-11, tổng số 299 ca bệnh nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, đa số bệnh nhân tình hình ổn định và đã được xuất viện.