Phát triển 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM theo hướng chuyên sâu 12/10/2025 19:12

(PLO)- Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, 3 bệnh viện cửa ngõ được kỳ vọng sẽ là địa chỉ y tế tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

3 bệnh viện cửa ngõ ở TP.HCM gồm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Hóc Môn, BVĐK khu vực Củ Chi và BVĐK khu vực Thủ Đức đã chính thức khánh thành sau 4 năm khởi công xây dựng.

3 bệnh viện cửa ngõ ở TP.HCM chính thức khánh thành sau 4 năm khởi công xây dựng. Ảnh: KIM ANH

Dưới đây là các ý kiến về định hướng phát triển của 3 bệnh viện cửa ngõ và chiến lược của TP.HCM nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

PGS.TS.BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM:

Phát triển hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả

Thời gian qua, không chỉ người dân mà cả nhân viên ngành y tế đều phấn khởi khi nhiều BV mới được xây dựng, đạt chuẩn quốc tế và đi vào hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh cơ sở vật chất, Sở Y tế TP.HCM cũng đã triển khai nhiều chương trình liên kết hỗ trợ chuyên môn từ các BV tuyến trên cho 3 bệnh viện cửa ngõ. Việc đào tạo, luân chuyển cán bộ, tổ chức các phòng khám và khoa vệ tinh cũng được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ (BS) tại các BV này.

Sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn từ các BV đầu ngành và sự nỗ lực của đội ngũ y, BS sẽ là trụ cột để các BV phát triển bền vững, hướng tới chuẩn mực một BVĐK hoàn chỉnh trong tương lai gần.

Trong quy hoạch phát triển y tế của TP.HCM đến năm 2030, TP sẽ hình thành ba cụm y tế chuyên sâu: Cụm trung tâm hiện hữu, cụm Tân Kiên và cụm Thủ Đức. Việc đưa vào hoạt động cơ sở mới của 3 bệnh viện cửa ngõ không chỉ mang đến điều kiện khám chữa bệnh hiện đại cho người dân, mà còn thể hiện quyết tâm của TP trong ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả.

PGS.TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM:

Bắt tay hỗ trợ chuyên sâu cho bệnh viện cửa ngõ

BVĐK khu vực Thủ Đức được định hướng phát triển thành BVĐK hạng 1, chuyên sâu với các mũi nhọn về cấp cứu chấn thương, can thiệp nội mạch và sớm trở thành một trong những BV chủ lực thuộc cụm y tế chuyên sâu khu vực Thủ Đức.

Nhằm đưa cơ sở mới đi vào hoạt động hiệu quả, 7 BV là Nhân dân Gia Định, Bình Dân, Viện Tim TP.HCM, Mắt, Nhi đồng 2, Ung Bướu và Răng Hàm Mặt Trung ương đã bắt tay kí kết hỗ trợ phát triển chuyên sâu cho BVĐK khu vực Thủ Đức.

Trên nền tảng củng cố và đẩy mạnh phát triển nguồn lực, hoàn chỉnh các chuyên khoa của 1 BVĐK với đầy đủ chuyên khoa, BVĐK khu vực Thủ Đức cần củng cố và phát triển mạnh các chuyên khoa nền tảng cùng các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, nội khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, giải phẫu bệnh…

Cạnh đó, phát triển chuyên ngành cấp cứu chấn thương (thần kinh, ngực, bụng, hàm mặt…) và phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong khám chữa bệnh và cấp cứu.

Lưu ý, BV cũng cần ưu tiên phát triển các chuyên khoa lẻ (mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng) và chuyên khoa phục hồi chức năng.

BS CKII TRẦN VĂN SÓNG, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115:

Từng bước trở thành trung tâm điều trị đột quỵ

Theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, BV Nhân dân 115 sẽ hỗ trợ toàn diện về mặt chuyên môn cho BVĐK khu vực Hóc Môn. Trong đó có liên kết, gắn kết với các BV chuyên khoa để giúp BVĐK khu vực Hóc Môn từng bước phát triển, trở thành BVĐK hạng I, chuyên sâu tuyến cuối.

Hiện, khu vực Tây Bắc TP còn thiếu các đơn vị chuyên sâu về điều trị đột quỵ. Việc di chuyển đến các trung tâm đột quỵ tuyến cuối như BV Nhân dân 115 vào giờ cao điểm kéo dài sẽ làm giảm hiệu quả cứu sống, tăng tỉ lệ tàn phế.

BV Nhân dân 115 phối hợp BVĐK khu vực Hóc Môn xác định và tập trung phát triển một trung tâm đột quỵ chuyên sâu tại đây. Việc hình thành trung tâm đột quỵ chuyên sâu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm thời gian cứu chữa cho bệnh nhân từ các tỉnh thành lân cận, thậm chí cả bệnh nhân từ Campuchia sang.

BV Nhân dân 115 đã cử nhân lực chuyên sâu về đột quỵ để hỗ trợ hoàn thiện các quy trình, đồng thời BVĐK khu vực Hóc Môn đã cử 16 nhân sự đi đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu. Hai đơn vị cũng đã thành lập đơn vị đột quỵ ban đầu, phối hợp xây dựng các quy trình, kịch bản diễn tập, đào tạo nhân sự.

Mục tiêu, trong thời gian sớm nhất, các bệnh nhân đột quỵ sẽ được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết ngay tại BV, từng bước tiến tới can thiệp lấy huyết khối trong mạch não. Qua đó, BVĐK khu vực Hóc Môn sẽ dần trở thành trung tâm điều trị đột quỵ của TP.

TS.BS TRẦN QUỐC VIỆT, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175:

Cấp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

BVĐK khu vực Củ Chi được đầu tư xây dựng mới với cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại. BV nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP, giáp ranh nhiều xã của tỉnh Tây Ninh, dễ dàng tiếp nhận các ca bệnh nặng từ tuyến dưới.

Khu vực này cũng có mật độ giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông với các ca chấn thương nặng. Bên cạnh đó, BV thường xuyên tiếp nhận nhiều mặt bệnh như đột quỵ não, bệnh lý mạch vành cấp tính, cấp cứu sản - nhi, cấp cứu ngoại viện, sàng lọc ung thư.

Ngành y tế TP định hướng phát triển BVĐK khu vực Củ Chi thành BVĐK hạng I hoàn chỉnh, phấn đấu trở thành trung tâm cấp cứu chấn thương khu vực và trung tâm đột quỵ chuyên sâu với năng lực, chuyên môn vững mạnh.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn theo đúng định hướng phát triển, BVĐK khu vực Củ Chi nhận hỗ trợ toàn diện từ BV Quân y 175, hỗ trợ chuyên khoa từ 7 BV tuyến cuối của TP và Trung tâm cấp cứu 115.

Là BV hỗ trợ toàn diện cho BVĐK khu vực Củ Chi, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật với BVĐK khu vực Củ Chi nhằm cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.