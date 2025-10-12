Chữa trị khỏi cho bệnh nhân động kinh suốt 15 năm 12/10/2025 13:44

(PLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cấy thành công thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc đã 15 năm.

Ngày 12-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Theo đó, bệnh nhân là nam (17 tuổi), khởi phát động kinh kéo dài suốt 15 năm. Dù đã được điều trị nội khoa và phẫu thuật nhưng các cơn động kinh vẫn xuất hiện với tần suất 5-10 lần mỗi ngày.

Ca phẫu thuật được tiến hành dưới hình thức thị phạm trực tiếp trong khuôn khổ hội nghị khoa học chuyên đề “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị động kinh kháng thuốc trong kỷ nguyên mới” do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ca phẫu thuật không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điều trị động kinh tại Việt Nam, mà còn mở ra định hướng phát triển dài hạn cho chuyên ngành ngoại thần kinh trong nước.

Bác sĩ Tình cho biết, trong thời gian tới, sự kết hợp giữa phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) hay thiết bị thần kinh thế hệ mới sẽ góp phần mở rộng khả năng điều trị, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho nhiều người bệnh động kinh kháng thuốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế vượt trội, kỹ thuật này vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi triển khai rộng rãi, từ chi phí điều trị cao, đến yêu cầu khắt khe về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn.

Kỹ thuật điều biến dây thần kinh phế vị là phương pháp điều trị hiện đại, giúp giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, động kinh kháng thuốc hiện là một trong những thách thức lớn của y học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.

Bác sĩ Anh cho rằng, mặc dù điều trị nội khoa vẫn là nền tảng, song vẫn còn một tỉ lệ đáng kể bệnh nhân động kinh không đáp ứng với thuốc, buộc phải tìm đến các phương pháp can thiệp ngoại khoa tiên tiến hơn.

Kỹ thuật điều biến dây thần kinh phế vị (VNS) là một phương pháp điều trị hiện đại, sử dụng thiết bị cấy ghép để tạo xung điện kích thích dây thần kinh phế vị, từ đó điều hòa hoạt động của não bộ, giúp giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh.

Theo các chuyên gia, thủ thuật này có độ an toàn cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh, và có thể mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh khác nhau trong tương lai.