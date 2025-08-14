Trao Giải báo chí toàn quốc ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống’ 14/08/2025 07:58

Tối 13-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025 với chủ đề “Tâm son, bút sắc”.

Theo Bộ công an, trong 30 năm qua, Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ngày càng có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo phóng viên, nhà báo và các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và hiệu quả, thiết thực hơn; thực sự là vũ khí sắc bén biến ngòi bút thành khẩu súng đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh CA

Các tác phẩm báo chí không chỉ lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội mà còn khơi dậy niềm tin, cổ vũ tinh thần khát vọng cống hiến, xả thân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025 với gần 1.300 tác phẩm dự thi, 152 tác phẩm vào vòng chung khảo, 72 tác phẩm đạt giải. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản khó khăn, vượt qua thách thức, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tình cảm sâu nặng với lực lượng Công an nhân dân để ra đời những tác phẩm có giá trị, truyền tải thông điệp, sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an và Nhân dân về một đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển, thật sự an ninh, an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh CA

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tin tưởng, các nhà báo sẽ tiếp tục là những người chiến sĩ tiên phong, kiên cường trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, cùng chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục nghiên cứu, duy trì và đổi mới để Giải Báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” tiếp tục là sân chơi ngày càng uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, sức lan tỏa rộng rãi, thật sự là diễn đàn danh giá dành cho những người làm báo, viết báo vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh CA

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh CA

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh CA

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 6 tác phẩm đoạt giải A, 12 tác phẩm đoạt giải B, 19 tác phẩm đoạt giải C, 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trân trọng biểu dương và đánh giá cao Bộ Công an đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải thưởng rất có ý nghĩa, đầy tính nhân văn và giá trị chính trị; đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đặc biệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được biểu dương, tôn vinh tại lễ trao giải hôm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Ảnh CA

Cũng theo ông Nghĩa, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục duy trì, phát triển Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ngày càng chuyên nghiệp, có chiều sâu. Giải thưởng phải thực sự là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần khích lệ tinh thần dấn thân, sáng tạo, đưa báo chí về lĩnh vực ANTT ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa…