Bộ Công an ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây trường học và nhà tặng người dân vùng lũ ở Nghệ An 12/08/2025 17:15

(PLO)- Lễ ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức tại vùng vừa xảy ra cơn lũ lịch sử.

Ngày 12-8, tại xã miền núi Mỹ Lý (Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao nhà và quà cho gia đình anh Lô Văn Bún (xã Mỹ Lý, Nghệ An).

Hoàn lưu bão số 3 gây ra lũ lịch sử trên địa bàn miền núi Nghệ An làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, hơn 5.400 căn nhà, 41 trụ sở cơ quan, 54 điểm trường, 9 trung tâm y tế, 40 nhà văn hóa... bị ngập lụt, hư hỏng. Tổng thiệt hại trên địa bàn Nghệ An ước tính lên tới hơn 3.500 tỉ đồng.

Thấu hiểu và chia sẻ với những đau thương, mất mát vô cùng to lớn của nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an để xin chủ trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, ngày 6-8, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng người dân và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi, động viên người dân miền núi Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh Nghệ An nói riêng, của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung.

Đây không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, mà còn là vùng đất kiên trung, gắn bó máu thịt với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Trải qua bao gian khó, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn giữ trọn nghĩa tình, một lòng son sắt với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình cách trở, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là về nhà ở và cơ sở, vật chất cho giáo dục.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết bản thân cũng đã từng đặt chân đến nhiều xã vùng sâu, vùng xa của mảnh đất miền Tây Nghệ An, gặp gỡ nhiều người dân nghèo nên rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả và cả những gánh nặng thiên tai mà bà con nơi đây phải hứng chịu.

Nhưng giữa gian nan ấy mới thấy rõ hơn sức mạnh của tình người, của tinh thần đoàn kết. Lực lượng công an luôn kịp thời có mặt khi bà con gặp hoạn nạn, thiên tai: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Trong mưa lũ, các cán bộ chiến sĩ Công an đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng để tìm cách mở đường, tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, các gia đình gặp nạn để hỗ trợ, cứu giúp kịp thời; phối hợp với lực lượng quân đội, cán bộ địa phương và bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ, dọn bùn, cứu tài sản, sẻ chia, nhu yếu phẩm, từng gói mì, chai nước...

Lực lượng CAND luôn coi việc chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao trụ sở cho Công an xã Mỹ Lý.

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tinh thần khẩn trương và sự chung sức, đồng lòng của lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân cả hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân, Bộ Công an phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Với chương trình này, Bộ Công an muốn gửi tới bà con không chỉ là những viên gạch, tấm ngói mà còn là sự sẻ chia từ trái tim các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND và các nhà tài trợ.

Những ngôi nhà mới sẽ là nơi bà con yên tâm chống chọi với bão lũ. Những lớp học mới sẽ là nơi gieo mầm trí thức, giúp con em đồng bào viết tiếp ước mơ, để tương lai không bị níu lại bởi những khó khăn hôm nay.

Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân- dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an mong rằng đây là đợt cao điểm với nhiều ý nghĩa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 và minh chứng cho sự hiên ngang vững chãi của quê hương Nghệ An trước mọi hiểm họa, bão giông, là mảnh đất của “Thành đồng Cách mạng”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tặng học sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An rất xúc động trước tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an đối với tỉnh nhà, nhất là đối với đồng bào các xã biên giới.

Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm mới chỉ là bước đầu nhưng là động lực để tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương và nhân dân quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà, trường học cho đồng bào và học sinh.

Ông Vinh nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An luôn đặc biệt quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan trong đợt cao điểm 40 ngày đêm.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an, của Bộ trưởng, Thứ trưởng đến thăm hỏi, động viên người dân, các em học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.