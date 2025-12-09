Sẵn sàng khởi công tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là dự án trọng điểm cấp quốc gia, có vai trò kết nối các trung tâm công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dự án cũng kết nối cảng nước sâu Đình Vũ, Nam Đồ Sơn với các tỉnh, thành phố ở phía tây nam của Trung Quốc.
Chuẩn bị kỹ, vào cuộc ngay từ đầu
Tuyến đường sắt đi qua thành phố Hải Phòng, bao gồm cả tuyến chính và tuyến nhánh có chiều dài hơn 110 km, gồm 6 ga và 3 trạm tác nghiệp. Để thực hiện dự án cần thu hồi, giải phóng mặt bằng hơn 624 ha, với hơn 6000 hộ dân có đất cần thu hồi, thuộc địa bàn 23 xã, phường, đặc khu.
Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thành ủy Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt, do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực.
Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực địa, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng quận, huyện, yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” trong suốt quá trình thực hiện
Nhờ đó, đến ngày 6-11, toàn thành phố đã có 9/23 địa phương hoàn thành kiểm đếm; 14 địa phương còn lại cơ bản hoàn thành rà soát tài sản gắn liền với đất. Ở một số vị trí quan trọng như ga Hải Dương Nam, ga Bình Giang, ga Đình Vũ… các diện tích đất nông nghiệp đã được kiểm kê, lập phương án bồi thường và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt
Đặc biệt, khu vực tổ chức lễ khởi công ngày 19-12 tại xã Gia Lộc và Yết Kiêu đã được Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao từ ngày 4-11. Xã Gia Lộc đã bàn giao trên 1,5 ha đất sạch, chi trả bồi thường cho 185 hộ dân có đất nông nghiệp; 26 hộ có đất ở đang được tiếp tục lập phương án bồi thường theo quy định, không ảnh hưởng tiến độ lễ khởi công
Tái định cư đi trước 1 bước, bảo đảm quyền lợi người dân
Để phục vụ di dời, thành phố được giao 14 dự án với 22 khu tái định cư. UBND TP đã phê duyệt đầy đủ 14/14 dự án, thể hiện chuẩn bị chủ động và bài bản. Đến nay, 15 khu tái định cư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bố trí cho các hộ bị thu hồi đất; 7 khu còn lại đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm mặt bằng đồng bộ cho toàn tuyến.
Thành phố xác định quan điểm xuyên suốt: Quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người dân phải được đặt lên hàng đầu; tái định cư phải tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ. Các địa phương đã đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, nhờ đó đa số hộ dân đồng thuận kiểm đếm, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án
Trong quá trình triển khai, một số vị trí phát sinh khu dân cư xen kẹt giữa dự án đường sắt và các công trình đã hoàn thành như đường Tân Vũ – Lạch Huyện (Cát Hải), cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (An Khánh, An Hưng, Kiến Thụy).
Ban Chỉ đạo thành phố đã giao các sở ngành rà soát từng trường hợp, phối hợp Ban Quản lý dự án đường sắt đề xuất phương án thu hồi phần diện tích xen kẹt theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh khiếu nại kéo dài.
Về giải ngân, riêng địa bàn đặc khu Cát Hải đã đạt 92,8%, với 130/140 tỉ đồng được chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng; phía Tây Hải Phòng cũng đạt hơn 43% (100/230 tỉ đồng) đến ngày 26-11
Chuẩn bị đồng bộ để khởi công đúng kế hoạch
Theo chỉ đạo của Chính phủ, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án phải hoàn thành trong năm 2025, dự án được khởi công vào ngày 19-12-2025. Hải Phòng đang dồn lực cho “giai đoạn nước rút”: Hoàn thiện kiểm đếm tại các vị trí còn lại, lập phương án bồi thường ngay khi có mốc giới chính thức, chi trả kịp thời cho người dân và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu tái định cư.
Hải Phòng cũng triển khai nhiều cuộc làm việc giữa thành phố và Ban Quản lý dự án đường sắt nhằm rà soát lại từng vướng mắc, thống nhất hướng tuyến, tránh chồng lấn, bảo đảm quỹ đất sạch được bàn giao đúng thời hạn.
Bằng những kết quả đã đạt được – đặc biệt là việc bàn giao sớm mặt bằng khu vực khởi công, phê duyệt đầy đủ các dự án tái định cư và tiến độ giải ngân cao – Hải Phòng đã thể hiện rõ vai trò chủ động, quyết liệt và trách nhiệm trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đường sắt để bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch, thi công đúng tiến độ và hoàn thành mục tiêu dự án trọng điểm quốc gia mà Đảng, Nhà nước giao phó.
Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng) với tổng vốn 203.231 tỉ đồng (tương đương 8,37 tỉ USD), khởi công trong tháng 12-2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất năm 2030.
Mục tiêu nhằm xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng.
Trong dự án này, Hải Phòng đóng góp kinh phí từ nguồn vốn ngân sách của địa phương gần 11.000 tỉ đồng.