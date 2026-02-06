Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết được tín nhiệm rất cao của cử tri nơi cư trú 06/02/2026 13:15

(PLO)- UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 6-2, UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự hội nghị có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp; lãnh đạo khu phố 74; đại diện cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử đang công tác và đông đảo cử tri trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị. Đồng thời, đại diện MTTQ phường giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của bà Văn Thị Bạch Tuyết, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri và đại diện cơ quan nơi người ứng cử công tác đã nhận xét, đánh giá bà Văn Thị Bạch Tuyết về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với Nhân dân nơi cư trú.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá bà Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều ý kiến thống nhất bà Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở. Bà có nhiều đóng góp trong chỉ đạo, điều hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và luôn giữ mối quan hệ gần gũi với địa phương.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sống (62 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) cho biết bà Văn Thị Bạch Tuyết có hoàn cảnh xuất thân khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu.

“Trong quá trình công tác, bà Tuyết luôn quan tâm, chia sẻ với bà con Nhân dân, nhất là giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 cũng như chăm lo đời sống người dân mỗi dịp Tết” - ông Sống nói.

Ông Nguyễn Văn Sống (62 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) là cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị đã lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhận được sự tín nhiệm rất cao của cử tri khu phố 74, phường Tân Thới Hiệp.

Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của cử tri địa phương. Bà cho biết trong những ngày cận Tết, dù khối lượng công việc lớn nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí Thư Thành uỷ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Việc này góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao chất lượng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2026-2031.