Bà con vùng lũ Nha Trang xúc động nhận quà hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM 09/12/2025 12:27

(PLO)- Người dân tại các khu nhà trọ của tổ dân phố Phú Thạnh 1 bày tỏ xúc động khi đón nhận sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 9-12, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Tại tổ dân phố Phú Thạnh 1, phường Tây Nha Trang, báo Pháp Luật TP.HCM đã trao quà trợ giúp 150 gia đình đang ở các khu nhà trọ bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, mỗi gia đình 10 kg gạo cùng một phần quà quần áo, mền, nhu yếu phẩm…

Đây là đợt thứ hai báo Pháp Luật TP.HCM trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại sau mưa lũ.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo phường Tây Nha Trang đã chuyển đến bà con tình cảm, sự chia sẻ, động viên của bạn đọc, mong các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều gia đình ở vùng trũng thuộc tổ dân phố Phú Thạnh 1 có nhà bị ngập sâu trong đợt lũ. Họ đang hết sức khó khăn do nhà cửa hư hỏng nặng, thiệt hại nhiều tài sản. Nhiều gia đình đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng để có thể ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Châu, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang trao quà của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đến người dân ở tổ dân phố Phú Thạnh 1.

Nhiều bà con bày tỏ xúc động khi đón nhận sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khu trọ của gia đình bà Lê Thị Hồng Nghĩa, bị ngập gần 3 m, toàn bộ tài sản trong nhà trôi theo nước lũ.

Những người đang ở trọ của phường Tây Nha Trang bị thiệt hại nặng nề sau đợt lụt lịch sử.

"Tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc ti vi và tủ lạnh đã hư hỏng vì ngập trong nước nhiều ngày. Phần quà của báo Pháp Luật TP.HCM là sự động viên kịp thời cho gia đình chúng tôi nói riêng và cả những ai ở trọ bị ngập để vượt qua giai đoạn khó khăn này"- bà Nghĩa chia sẻ.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, quần áo mới, nước mắm được trao tận tay người dân bị thiệt hại.

Nhiều gia đình tay trắng sau trận lụt lịch sử, họ vất vả mưu sinh ngay để cuộc sống sớm ổn định.

"Tổ dân phố thông báo sẽ nhận quà của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM, tôi xin chỗ làm tranh thủ 30 phút về để nhận. Mỗi phần quà lúc này đối với gia đình là sự động viên, giúp đỡ rất ý nghĩa để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống"- anh Lê Văn Thống nói.

Sau đợt mưa lũ, rất nhiều người dân ở Nha Trang cần hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đình Châu, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang, cảm ơn bạn đọc và báo Pháp Luật TP.HCM.

"Đợt mưa lũ nhiều gia đình ở trọ mất trắng, họ rất cần thực phẩm như gạo, nước mắm, quần áo. Những phần quà của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM rất ý nghĩa và kịp thời cho bà con lúc này"- ông Châu bày tỏ.

Trước đó, thay mặt các mạnh thường quân và bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã trao 300 phần quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho người dân ở các xã Trung Khánh Vĩnh, Suối Hiệp và Diên Lạc.