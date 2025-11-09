Khởi tố 38 thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau 09/11/2025 00:11

(PLO)-Quá trình đánh nhau, đã có một người bị đối thủ dùng chai bia thuỷ tinh ném trúng vùng mắt.

Ngày 8-11, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã khởi tố 38 bị can liên quan đến vụ án đánh nhau ở xã Cam Lộ lúc rạng sáng.

Theo đó, ngày 6-7, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của người dân khi con của họ là Trương Trung Đạt (19 tuổi, xã Cam Lộ) bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch dùng vỏ chai bia thủy tinh ném trúng vùng mắt, gây thương tích.

Qua điều tra, công an xác định, rạng sáng ngày 28-6, một nhóm gồm 23 thanh thiếu niên ở các phường Đông Hà và Nam Đông Hà đã tập hợp với 8 người khác ở các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng; toàn bộ mang theo hung khí đến Cam Lộ để đánh nhau với nhóm 14 thanh thiếu niên địa phương.

Trong đó có Đạt, đồng thời cũng là nạn nhân chính trong vụ việc.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với 38 bị can. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về các tội danh liên quan.

Trong đó, 13/14 người trú tại xã Cam Lộ bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Hai người bị bắt tạm giam gồm Đào Thế Tường (20 tuổi) và Phạm Anh Tuấn (19 tuổi).

Nhóm còn lại có 25/31 thanh thiếu niên ở các địa phương khác gồm phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng bị khởi tố về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, bắt tạm giam 6 người, gồm Phạm Văn Anh Tài (17 tuổi, xã Gio Linh), Trần Huỳnh Bảo Nam (17 tuổi, phường Nam Đông Hà), Đoàn Minh Hiếu (18 tuổi, phường Đông Hà), Lê Hồ Anh Khoa (17 tuổi, phường Đông Hà), Nguyễn Văn Quang Thịnh (18 tuổi, phường Đông Hà), Trần Quốc Pháp (19 tuổi, phường Đông Hà).

Ngoài 8 bị can bị bắt tạm giam, 28 bị can khác bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đáng chú ý, có hai bị can đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án khác là Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, phường Đông Hà) và Lê Minh Vũ (19 tuổi, xã Gio Linh).

Ngoài 38 bị can bị khởi tố, bảy người còn lại có sáu người bị xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ 16 tuổi và một người đang được Công an xã Cam Lộ tiếp tục điều tra làm rõ.