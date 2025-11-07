Công an bắt giữ 4 người khi triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy 07/11/2025 19:52

(PLO)- Phát hiện công an, một người trong nhóm sử dụng ma tuý đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 7-11, Công an xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã bắt giữ bốn người khi triệt phá tụ điểm sử dụng ma tuý trên địa bàn.

Theo đó, ngày 4-11, Công an xã La Lay chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra hành chính căn nhà có dấu hiệu tụ tập sử dụng ma tuý.

Công an bắt giữ nhóm người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA

Qua kiểm tra căn nhà của Hồ Hải Giang (18 tuổi) thuộc thôn A La, lực lượng chức năng phát hiện có Hồ Văn Hoài Anh (18 tuổi, xã Tà Rụt) và Hồ Văn Lương (18 tuổi, xã La Lay) đang ngồi giữa nền nhà cùng nhiều đồ vật nghi vấn được dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại vị trí giường ngủ, tổ công tác thu giữ bảy viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) chưa kịp sử dụng hết.

Nhóm này khai nhận tổ chức sử dụng chất ma tuý. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đáng chú ý, khi phát hiện tổ công tác, một người khác đã phá cửa bỏ trốn.

Công an xã La Lay cùng tổ công tác liên ngành đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đã bắt giữ Hồ Văn Luân (21 tuổi, xã La Lay).

Bộ đội Biên phòng cùng công an truy bắt một người bỏ trốn. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Quá trình đấu tranh, nhóm này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an xã La Lay phối hợp với Phòng Cảnh sát ma tuý tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.