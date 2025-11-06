Công an thông tin vụ xe chở 6 thùng cao hổ bị đánh rơi 06/11/2025 11:13

(PLO)- Công an xác định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân trên mạng xã hội.

Ngày 6-11, trao đổi với PLO, Trung tá Thái Thành, Trưởng Công an xã Bến Quan cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Quảng Trị) để phối hợp xử lý trang thông tin trên Facebook đưa tin sai sự thật về sáu thùng cao hổ bị đánh rơi.

Theo đó, ngày 5-11, khi di chuyển qua địa bàn xã Bến Quan, xe khách Vân Khôi làm rơi sáu thùng hàng, loại Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao.

Công an xã khẳng định thông tin này là sai sự thật. Ảnh: CA.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà xe đã liên hệ Công an xã Bến Quan để nhờ hỗ trợ tìm lại số hàng hóa bị đánh rơi.

Công an xã Bến Quan đã tổ chức hỗ trợ tìm kiếm và đăng tải thông báo tìm tài sản trên trang Facebook chính thức của đơn vị.

Tuy nhiên, sau đó, trang Facebook Quảng Trị 24h có biên tập và đăng lại nội dung này, nhưng thông tin không đầy đủ, dẫn đến hiểu nhầm việc nhà xe đánh rơi “cao Hổ” thay vì “Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao” như thực tế.

Công an xã Bến Quan xin thông tin rõ để người dân nắm bắt chính xác nội dung vụ việc, tránh hiểu sai và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Công an xã Bến Quan phối hợp Phòng An ninh mạng xác minh chủ tài khoản để xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: CA.

Trước vấn đề thông tin trên, Công an xã Bến Quan đang phối hợp với Phòng An ninh mạng để xác định chủ tài khoản của trang Facebook Quảng Trị 24h để làm việc, xử lý theo quy định.