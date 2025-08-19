Công an TP.HCM phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước trong kỷ nguyên mới 19/08/2025 21:04

(PLO)- Buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân tại Công an TP.HCM là dịp tri ân các thế hệ công an, ghi nhận những chiến công oanh liệt, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng hôm nay tiếp tục giữ vững bình yên cho thành phố.

Tối 19-8, Công an TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Truyền thống hào hùng

Buổi họp mặt có sự hiện diện của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị; cùng nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Ban Giám đốc Công an TP.HCM qua các thời kỳ. Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh và 80 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Công an TP.HCM cũng tham dự.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: H. TÂM

Tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thị Thảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Ban Chỉ huy An ninh Công an TP.HCM đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Từ những ngày đầu gian khó trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh trật tự trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Công an TP.HCM luôn kiên cường, anh dũng, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: H. TÂM

Đại tá Nguyễn Thị Thảo nhấn mạnh, lực lượng An ninh T4 và Công an TP.HCM trong suốt những năm tháng hào hùng đã không ngừng lập nên những chiến tích vẻ vang, khẳng định bản lĩnh thép và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây là truyền thống quý báu, tiếp tục soi sáng con đường của thế hệ hôm nay và mai sau.

Dịp này, các đại biểu cùng nhau nhìn lại những chặng đường lịch sử, những dấu mốc hào hùng, đồng thời tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.

Lực lượng xung kích bảo vệ thành phố bình yên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, khẳng định trong nhiều năm qua, Công an TP.HCM luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho hơn 10 triệu người dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trước yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập và phát triển, lực lượng Công an TP cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: H. TÂM

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân: Lực lượng công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ bình yên thành phố.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Thảo, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ huy An ninh Công an TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: H. TÂM

Vững bước trong kỷ nguyên mới

Đáp từ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã dày công vun đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, tập thể Công an TP.HCM luôn xác định “lấy danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, giữ vững “tâm trong, trí sáng”, sẵn sàng dấn thân, xứng đáng là lực lượng xung kích trên tuyến đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định, thịnh vượng của thành phố mang tên Bác.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đơn vị xuất sắc của Công an TP.HCM. Ảnh: H. TÂM

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng: hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong thời đại chuyển đổi số, công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ để phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng hình ảnh người công an gần gũi, tận tụy và chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi họp mặt, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng và công bố quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho hai đơn vị xuất sắc của Công an TP.HCM: Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những chiến công thầm lặng nhưng oanh liệt, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của lực lượng công an thành phố.

Ngoài phần lễ trang trọng, buổi họp mặt còn có các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc tái hiện hành trình 80 năm chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; đặc biệt là truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng của lực lượng An ninh T4 và Công an TP.HCM trong suốt chiều dài lịch sử.

Với bề dày truyền thống và sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân, Công an TP.HCM khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, giữ trọn lời thề trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.